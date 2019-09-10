На Тайване женщина с мертвым мозгом вышла замуж

Пара встречалась 11 лет. В августе 32-летняя девушка попала в ДТП в одном из районов Тайбэя: ее мотоцикл сбил автомобиль, разворачивавшийся в неположенном месте. Через три дня медики констатировали смерть мозга, после этого жизнь девушки поддерживалась искусственно.