Россия и Словения договорились сотрудничать в области культуры и спорта

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россия и Словения по итогам переговоров премьер-министров Дмитрия Медведева и Марьяна Шареца в Москве заключили ряд совместных документов, в частности, была подписана программа сотрудничества в области культуры, науки, образования, спорта и молодежной политики на 2019-2021 годы.
Кроме этого, принята программа сотрудничества между министерством юстиции РФ и министерством юстиции Республики Словения на 2020-2021 годы.
Также подписаны план рабочих консультаций между МИД РФ и Словении на 2020 год и программа сотрудничества между правительством Москвы и мэрией Любляны на 2019-2021 годы.