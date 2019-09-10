Россия и Словения договорились сотрудничать в области культуры и спорта

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель правительства Республики Словения Марьян Шарец во время встречи. 10 сентября 2019

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россия и Словения по итогам переговоров премьер-министров Дмитрия Медведева и Марьяна Шареца в Москве заключили ряд совместных документов, в частности, была подписана программа сотрудничества в области культуры, науки, образования, спорта и молодежной политики на 2019-2021 годы.

Кроме этого, принята программа сотрудничества между министерством юстиции РФ и министерством юстиции Республики Словения на 2020-2021 годы.