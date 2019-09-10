Эксперт рассказал, чем опасна милитаризация Прибалтики для России

"Состояние финского и шведского нейтралитета изменилось. Происходит втягивание обеих стран в орбиту военно-политических приготовлений НАТО. В целом курс Таллина, Варшавы, Риги и Хельсинки он совпадает в одном направлении - это непонимание того, что провоцирование напряжённости на границе означает перестройку системы военно-политическую, информационную у нас в России. Поэтому я критически отношусь к участию Швеции и Финляндии в этих учениях", - считает Межевич.