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РИА Новости

Эксперт рассказал, чем опасна милитаризация Прибалтики для России

14:02 10.09.2019 (обновлено: 14:16 10.09.2019)
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© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские танки Abrams на железнодорожной станции в Литве
Американские танки Abrams на железнодорожной станции в Литве
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американские танки Abrams на железнодорожной станции в Литве. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Милитаризация Прибалтики, втягивание Финляндии и Швеции в орбиту военно-политических приготовлений НАТО вызывает военно-политическую, информационную перестройку в России, считает президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.
Финляндия и Швеция не входят в НАТО, но являются партнерами организации. В настоящее время обе страны активно сотрудничают с НАТО, в том числе проводят совместные военные учения.
"Важно обратить внимание на тенденции в Прибалтике. Возникают неприятные вещи, наращивание вооружения. Появились бомбардировщики, то есть ведётся активная подготовка театра военных действий, создаётся возможность переброски американских соединений и частей. С использованием складов вооружений", - отметил Межевич.
Он обратил внимание, что наблюдается процесс, обратный демилитаризации в регионе, а не присоединившиеся к военному альянсу страны активно привлекаются в его орбиту.
"Состояние финского и шведского нейтралитета изменилось. Происходит втягивание обеих стран в орбиту военно-политических приготовлений НАТО. В целом курс Таллина, Варшавы, Риги и Хельсинки он совпадает в одном направлении - это непонимание того, что провоцирование напряжённости на границе означает перестройку системы военно-политическую, информационную у нас в России. Поэтому я критически отношусь к участию Швеции и Финляндии в этих учениях", - считает Межевич.
Во вторник в пресс-центре МИА "Россия сегодня" был представлен доклад "Безопасность в Восточной Балтике", подготовленный Российской ассоциацией прибалтийских исследований. Как было отмечено в ходе пресс-конференции, информационным поводом для подготовки данного доклада стали учения "Щит Союза-2019", которые пройдут 13-19 сентября в Нижегородской области и призваны подтвердить обороноспособность Союзного государства.
Министр обороны США Марк Эспер
Вчера, 09:50Сказано в эфире
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