Кремль не видит проблем в темпах расследований дел об угрозах в соцсетях

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Кремль не видит проблем в том, как быстро расследуются уголовные дела, заведенные после публикации угроз в соцсетях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не видят в этом никакой проблемы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обращают ли внимание в Кремле на различия в скорости принятия решений судами.

В прошлый вторник Пресненский суд Москвы приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима. Следствие трактовало один из постов блогера в Twitter как призыв убивать детей сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в пресечении несанкционированных акций в Москве. Синица заявлял, что его слова вырвали из контекста.

"В данном случае вряд ли нужно обобщать, потому что, вы знаете, что разные дела требуют, скажем так, разного времени в плане расследования и в плане подготовки к тем или иным судебным действиям. Поэтому здесь, наверное, нужно каждое отдельно взятое дело рассматривать в отдельности", - сказал Песков, комментируя предположение, что дела об угрозах, касающиеся сотрудников полиции и других граждан, якобы "приобрели разный вес", так как расследуются с разным приоритетом.

Отвечая на уточняющий вопрос, он подтвердил, что в Кремле не замечают перекоса расследований в чью-то пользу. "Нет, разные дела расследуются с разной скоростью. Это абсолютно нормально", - добавил Песков.