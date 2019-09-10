Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-10T13:59Z
https://ria.ru/20190910/1558527239.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155686/13/1556861349_0:0:3028:1703_1036x0_80_0_0_2ec74d4e93be5ed56a940780b1a9d3a4.jpg
РИА Новости

Кремль не видит проблем в темпах расследований дел об угрозах в соцсетях

13:59 10.09.2019
192
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБольшой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Кремль не видит проблем в том, как быстро расследуются уголовные дела, заведенные после публикации угроз в соцсетях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, не видят в этом никакой проблемы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обращают ли внимание в Кремле на различия в скорости принятия решений судами.
В прошлый вторник Пресненский суд Москвы приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима. Следствие трактовало один из постов блогера в Twitter как призыв убивать детей сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в пресечении несанкционированных акций в Москве. Синица заявлял, что его слова вырвали из контекста.
"В данном случае вряд ли нужно обобщать, потому что, вы знаете, что разные дела требуют, скажем так, разного времени в плане расследования и в плане подготовки к тем или иным судебным действиям. Поэтому здесь, наверное, нужно каждое отдельно взятое дело рассматривать в отдельности", - сказал Песков, комментируя предположение, что дела об угрозах, касающиеся сотрудников полиции и других граждан, якобы "приобрели разный вес", так как расследуются с разным приоритетом.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
9 сентября, 14:09РИА Новости
Песков объяснил, почему Кремль не комментирует приговоры после беспорядков
Отвечая на уточняющий вопрос, он подтвердил, что в Кремле не замечают перекоса расследований в чью-то пользу. "Нет, разные дела расследуются с разной скоростью. Это абсолютно нормально", - добавил Песков.
При этом он не стал обсуждать, как реагируют российские правоохранители на твиты с угрозами в отношении различных активистов, включая представителей ЛГБТ. "Не буду вовлекаться в дискуссию на этот счет. Дискуссия может быть достаточно такая обширная и растянутая по времени", - заявил Песков.
400104
Обсудить 0
Владислав СиницаДмитрий ПесковМоскваРоссияОбщество
Рекомендуем
РИА
Новости
Лента
новостей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:16Жителя Улан-Удэ оштрафовали за неповиновение полиции на стихийной акции
11:16В Госдуме поддержали проект о наказании экспертов за ложные заключения
11:14Москвичей предупредили о похолодании в выходные
11:14Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о незаконном обогащении
11:11В Новосибирске вынесли приговор по делу о падении шкафов на пятиклассниц
11:10Москвичи не могут бесконтактно оплатить проезд на некоторых станциях метро
11:09Иркутская область оказалась в конце экорейтинга из-за пожаров и паводков
11:09Голикова поручила регионам оценить роль НКО в сфере соцуслуг
11:08Избирком утвердил победу Бабушкина на выборах главы Астраханской области
11:06В Раде предложили обсудить политику Киева в отношении России
11:06Правительство поручило увеличить количество тем по ПДД в учебных предметах
11:04Минпромторг предложит субсидии для производителей детских автокресел
11:03Зеленский намерен распустить ЦИК Украины из-за предвзятой работы
11:00Опрос показал, сколько процентов россиян довольны своей работой
10:58Министр Экваториальной Гвинеи хочет ознакомиться с российскими технологиями
10:58Силовики установили мины у участка разведения сил в Донбассе, заявили в ДНР
10:58Около трети подтопленных жилых домов в ЕАО освободились от воды
10:56Самолет iFly вылетел в Китай после вынужденного возвращения в Екатеринбург
10:55Роухани заявил о готовности Ирана и дальше сокращать обязательства по СВПД
10:54Оппозиция в Раде заявила о сворачивании властями с курса в ЕС и НАТО
Лента новостейМолния