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РИА Новости

На Урале два человека погибли при столкновении "Газели" с автокраном

13:58 10.09.2019 (обновлено: 14:09 10.09.2019)
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© Фото : УГИБДД ГУ МВД Росси по Свердловской областиДТП на 25 км трассы Екатеринбург -Тюмень в участием крана и газели. 10 сентября 2019
ДТП на 25 км трассы Екатеринбург -Тюмень в участием крана и газели. 10 сентября 2019
© Фото : УГИБДД ГУ МВД Росси по Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Два человека погибли и один получил травмы при столкновении автомобиля ГАЗ-2705 с автокраном "Урал-555" на 25-м километре автодороги "Екатеринбург-Тюмень", сообщает во вторник управление ГИБДД по Свердловской области.
ДТП произошло около 02.00 (0.00 мск) во вторник.
© Фото : УГИБДД ГУ МВД Росси по Свердловской областиДТП на 25 км трассы Екатеринбург -Тюмень в участием крана и газели. 10 сентября 2019
ДТП на 25 км трассы Екатеринбург -Тюмень в участием крана и газели. 10 сентября 2019
© Фото : УГИБДД ГУ МВД Росси по Свердловской области
ДТП на 25 км трассы Екатеринбург -Тюмень в участием крана и газели. 10 сентября 2019
"По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля ГАЗ-2705 при движении со стороны города Тюмени в сторону Екатеринбурга допустил наезд на стоящее транспортное средство "Урал-555" (автокран), после чего произошло возгорание транспортных средств. Возгорание транспортных средств было ликвидировано сотрудниками МЧС", - говорится в сообщении.
Автоинспекция уточняет, что в результате ДТП водителя автомобиля ГАЗ-2705 госпитализировали с переломами, закрытой черепно-мозговой травмой и травмой живота. Мужчина находится в бессознательном состоянии. В этом же автомобиле были обнаружены два обгоревших тела. Позже было установлено, что это две женщины 1971 и 1972 годов рождения, обе зарегистрированы в городе Ишим Тюменской области.
© Фото : УГИБДД ГУ МВД Росси по Свердловской областиДТП на 25 км трассы Екатеринбург -Тюмень в участием крана и газели. 10 сентября 2019
ДТП на 25 км трассы Екатеринбург -Тюмень в участием крана и газели. 10 сентября 2019
© Фото : УГИБДД ГУ МВД Росси по Свердловской области
ДТП на 25 км трассы Екатеринбург -Тюмень в участием крана и газели. 10 сентября 2019
Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД провели все необходимые процессуальные действия, опросили очевидцев. Последствия аварии на трассе ликвидированы: проезжая часть освобождена от транспортных средств, движение восстановлено. По предварительным данным, водитель "Газели" уснул за рулем.
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Водитель автомобиля "Урал" пояснил, что он перегонял автокран из села Косулино Белоярского района в Екатеринбург. На 25-м километре федеральной автодороги заглох двигатель, автомобиль он остановил на правой обочине. В это же время водитель услышал хлопок, и, выйдя из кабины, увидел, что в заднее левое колесо въехал автомобиль "Газель", после чего произошло возгорание.
От удара водитель "Газели" вылетел из кабины и лежал на дороге. Водитель автокрана перенес мужчину в безопасное место и пытался вытащить из горящего автомобиля пассажиров, но огонь уже охватил весь автомобиль и перекинулся на автокран. По факту ДТП проводится проверка, отмечает управление ГИБДД.
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