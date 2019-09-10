На Урале два человека погибли при столкновении "Газели" с автокраном

ДТП на 25 км трассы Екатеринбург -Тюмень в участием крана и газели. 10 сентября 2019

© Фото : УГИБДД ГУ МВД Росси по Свердловской области ДТП на 25 км трассы Екатеринбург -Тюмень в участием крана и газели. 10 сентября 2019

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Два человека погибли и один получил травмы при столкновении автомобиля ГАЗ-2705 с автокраном "Урал-555" на 25-м километре автодороги "Екатеринбург-Тюмень", сообщает во вторник управление ГИБДД по Свердловской области.

ДТП произошло около 02.00 (0.00 мск) во вторник.

© Фото : УГИБДД ГУ МВД Росси по Свердловской области ДТП на 25 км трассы Екатеринбург -Тюмень в участием крана и газели. 10 сентября 2019 © Фото : УГИБДД ГУ МВД Росси по Свердловской области ДТП на 25 км трассы Екатеринбург -Тюмень в участием крана и газели. 10 сентября 2019

"По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля ГАЗ-2705 при движении со стороны города Тюмени в сторону Екатеринбурга допустил наезд на стоящее транспортное средство "Урал-555" (автокран), после чего произошло возгорание транспортных средств. Возгорание транспортных средств было ликвидировано сотрудниками МЧС", - говорится в сообщении.

Автоинспекция уточняет, что в результате ДТП водителя автомобиля ГАЗ-2705 госпитализировали с переломами, закрытой черепно-мозговой травмой и травмой живота. Мужчина находится в бессознательном состоянии. В этом же автомобиле были обнаружены два обгоревших тела. Позже было установлено, что это две женщины 1971 и 1972 годов рождения, обе зарегистрированы в городе Ишим Тюменской области.

© Фото : УГИБДД ГУ МВД Росси по Свердловской области ДТП на 25 км трассы Екатеринбург -Тюмень в участием крана и газели. 10 сентября 2019 © Фото : УГИБДД ГУ МВД Росси по Свердловской области ДТП на 25 км трассы Екатеринбург -Тюмень в участием крана и газели. 10 сентября 2019

Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД провели все необходимые процессуальные действия, опросили очевидцев. Последствия аварии на трассе ликвидированы: проезжая часть освобождена от транспортных средств, движение восстановлено. По предварительным данным, водитель "Газели" уснул за рулем.

Водитель автомобиля "Урал" пояснил, что он перегонял автокран из села Косулино Белоярского района в Екатеринбург. На 25-м километре федеральной автодороги заглох двигатель, автомобиль он остановил на правой обочине. В это же время водитель услышал хлопок, и, выйдя из кабины, увидел, что в заднее левое колесо въехал автомобиль "Газель", после чего произошло возгорание.