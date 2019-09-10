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РИА Новости

Новый облик Земли: загрязненные реки и тающие ледники

18:41 10.09.2019 (обновлено: 18:44 10.09.2019)
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Немецкого фотографа Тома Хагена интересует отношение человека к природе и то, как деятельность людей влияет на окружающую среду. Ощутить серьезность проблемы помогает аэрофотосъемка. Пересохшие реки и опустошенные земли — в фотоленте Ria.ru.
© Фото : Tom Hegen(@tomhegen.de)

Так добыча угля влияет на окружающую среду: отходы производства отравляют воду и землю.

Работа фотографа Тома Хагена
1 из 15

Так добыча угля влияет на окружающую среду: отходы производства отравляют воду и землю.

© Фото : Tom Hegen(@tomhegen.de)
© Фото : Tom Hegen(@tomhegen.de)

Соляной пруд Useless Loop в Западной Австралии.

Работа фотографа Тома Хагена
2 из 15

Соляной пруд Useless Loop в Западной Австралии.

© Фото : Tom Hegen(@tomhegen.de)
© Фото : Tom Hegen(@tomhegen.de)

Очень может быть, что рыба, которую вы покупаете, выросла в такой вот клетке на ферме.

Работа фотографа Тома Хагена
3 из 15

Очень может быть, что рыба, которую вы покупаете, выросла в такой вот клетке на ферме.

© Фото : Tom Hegen(@tomhegen.de)
© Фото : Tom Hegen(@tomhegen.de)

Карьер в Германии. Для непрестанно растущих городов требуется все больше сырья.

Работа фотографа Тома Хагена
4 из 15

Карьер в Германии. Для непрестанно растущих городов требуется все больше сырья.

© Фото : Tom Hegen(@tomhegen.de)
© Фото : Tom Hegen(@tomhegen.de)

Тающие льды в Арктике.

Работа фотографа Тома Хагена
5 из 15

Тающие льды в Арктике.

© Фото : Tom Hegen(@tomhegen.de)
© Фото : Tom Hegen(@tomhegen.de)

Разноцветная вода — одно из последствий добычи угля.

Работа фотографа Тома Хагена
6 из 15

Разноцветная вода — одно из последствий добычи угля.

© Фото : Tom Hegen(@tomhegen.de)
© Фото : Tom Hegen(@tomhegen.de)

Соляной пруд во Франции.

Работа фотографа Тома Хагена
7 из 15

Соляной пруд во Франции.

© Фото : Tom Hegen(@tomhegen.de)
© Фото : Tom Hegen(@tomhegen.de)

Таяние ледников в Исландии.

Работа фотографа Тома Хагена
8 из 15

Таяние ледников в Исландии.

© Фото : Tom Hegen(@tomhegen.de)
© Фото : Tom Hegen(@tomhegen.de)

Мраморные блоки готовы к отгрузке, и совсем скоро благородный камень украсит интерьеры по всему миру.

Работа фотографа Тома Хагена
9 из 15

Мраморные блоки готовы к отгрузке, и совсем скоро благородный камень украсит интерьеры по всему миру.

© Фото : Tom Hegen(@tomhegen.de)
© Фото : Tom Hegen(@tomhegen.de)

Русло реки в Исландии.

Работа фотографа Тома Хагена
10 из 15

Русло реки в Исландии.

© Фото : Tom Hegen(@tomhegen.de)
© Фото : Tom Hegen(@tomhegen.de)

Арктика — место, где глобальное потепление проявляется сильнее всего.

Работа фотографа Тома Хагена
11 из 15

Арктика — место, где глобальное потепление проявляется сильнее всего.

© Фото : Tom Hegen(@tomhegen.de)
© Фото : Tom Hegen(@tomhegen.de)

Дрейфующий айсберг в Море Баффина.

Работа фотографа Тома Хагена
12 из 15

Дрейфующий айсберг в Море Баффина.

© Фото : Tom Hegen(@tomhegen.de)
© Фото : Tom Hegen(@tomhegen.de)

Солончаки на юге Франции.

Работа фотографа Тома Хагена
13 из 15

Солончаки на юге Франции.

© Фото : Tom Hegen(@tomhegen.de)
© Фото : Tom Hegen(@tomhegen.de)

Добыча бурого угля в Германии.

Работа фотографа Тома Хагена
14 из 15

Добыча бурого угля в Германии.

© Фото : Tom Hegen(@tomhegen.de)
© Фото : Tom Hegen(@tomhegen.de)

Работа фотографа Тома Хагена.

Работа фотографа Тома Хагена
15 из 15

Работа фотографа Тома Хагена.

© Фото : Tom Hegen(@tomhegen.de)
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