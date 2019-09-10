Новый облик Земли: загрязненные реки и тающие ледники

Так добыча угля влияет на окружающую среду: отходы производства отравляют воду и землю.
Так добыча угля влияет на окружающую среду: отходы производства отравляют воду и землю.
Соляной пруд Useless Loop в Западной Австралии.
Очень может быть, что рыба, которую вы покупаете, выросла в такой вот клетке на ферме.
Очень может быть, что рыба, которую вы покупаете, выросла в такой вот клетке на ферме.
Карьер в Германии. Для непрестанно растущих городов требуется все больше сырья.
Карьер в Германии. Для непрестанно растущих городов требуется все больше сырья.
Тающие льды в Арктике.
Разноцветная вода — одно из последствий добычи угля.
Соляной пруд во Франции.
Таяние ледников в Исландии.
Мраморные блоки готовы к отгрузке, и совсем скоро благородный камень украсит интерьеры по всему миру.
Мраморные блоки готовы к отгрузке, и совсем скоро благородный камень украсит интерьеры по всему миру.
Русло реки в Исландии.
Арктика — место, где глобальное потепление проявляется сильнее всего.
Арктика — место, где глобальное потепление проявляется сильнее всего.
Дрейфующий айсберг в Море Баффина.
Солончаки на юге Франции.
Добыча бурого угля в Германии.
Работа фотографа Тома Хагена.