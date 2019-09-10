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РИА Новости

Гендиректор "Дождя" рассказала о допросе в СК

13:53 10.09.2019 (обновлено: 16:34 10.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева перед допросом в Следственном комитете России
Генеральный директор телеканала Дождь Наталья Синдеева перед допросом в Следственном комитете России
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева перед допросом в Следственном комитете России
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Гендиректор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева заявила, что ее допрос в Следственном комитете касался финансирования канала и освещения несогласованных акций протеста в Москве 27 июля.
Во вторник Синдеева сообщала, что ее вызвали в СК. Ранее она опубликовала копию повестки о вызове на допрос к старшему следователю по особо важным делам при председателе СК РФ генералу-майору Рустаму Габдулину для допроса в качестве свидетеля.
"Допрос закончился. Были вопросы про освещение московских событий 27 июля и об источниках финансирования телеканала", - написала Синдеева в своем аккаунте в Facebook.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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Наталья СиндееваСледственный комитет РФПроисшествия
Популярные комментарии
Надоел этот русофобский дождь , льёт помои на всех вокруг , смотрел стошнило , больше не смотрю.
10 сентября, 13:57
ИСИван Семёнов
1400004
Пытали, иголки под ногти загоняли :-) Это не очищающий дождь, а зловонная клоака лицемеров.
10 сентября, 14:01
BLBure Lom
1300001
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