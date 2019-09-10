Гендиректор "Дождя" рассказала о допросе в СК

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Гендиректор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева заявила, что ее допрос в Следственном комитете касался финансирования канала и освещения несогласованных акций протеста в Москве 27 июля.
Во вторник Синдеева сообщала, что ее вызвали в СК. Ранее она опубликовала копию повестки о вызове на допрос к старшему следователю по особо важным делам при председателе СК РФ генералу-майору Рустаму Габдулину для допроса в качестве свидетеля.
Получили сегодня на почту web@tvrain.ru с электронного адреса komitet.sledstvennyy@inbox.ru такое письмо: pic.twitter.com/j4kTUXss35— Наталья Синдеева (@Sindeeva) 9 сентября 2019 г.
"Допрос закончился. Были вопросы про освещение московских событий 27 июля и об источниках финансирования телеканала", - написала Синдеева в своем аккаунте в Facebook.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.