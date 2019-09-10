Зеленский намерен в ближайшее время распустить ЦИК, сообщили СМИ

КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский намерен в ближайшее время распустить состав Центральной избирательной комиссии, соответствующее представление главы государства Верховной раде уже подготовлено, передает во вторник издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники в Офисе президента.
"По данным из источников в Офисе президента, ЦИК будет распущен Верховной радой в ближайшее время. Офис президента уже подготовил представление главы государства с требованием о роспуске ЦИК в Раду", - говорится в сообщении.
По данным издания, представление президента с требованием о роспуске Центризбиркома уже передан в парламент для регистрации.
"Формальным поводом, для роспуска ЦИК в обращении президента станет ситуация, сложившаяся на 198 избирательном округе Черкасской области; 24 и 26 августа Верховный суд отменил протокол ЦИК Украины о результатах выборов в этом округе, в котором зафиксирована победа самовыдвиженца Сергей Рудыка", - говорится в сообщении.
Согласно статье 31-1 Закона о Центральной избирательной комиссии Украины, полномочия всего состава ЦИК могут быть досрочно прекращены парламентом по мотивированному представлению президента страны. Согласно закону, Рада должна принять решение не менее чем двумя третями от ее конституционного состава.
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