Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-10T13:53Z
https://ria.ru/20190910/1558526739.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155680/80/1556808040_572:514:2845:1792_1036x0_80_0_0_60b1b7ea88b2e4101634bfea8af2dae6.jpg
РИА Новости

Зеленский намерен в ближайшее время распустить ЦИК, сообщили СМИ

13:53 10.09.2019
641
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский намерен в ближайшее время распустить состав Центральной избирательной комиссии, соответствующее представление главы государства Верховной раде уже подготовлено, передает во вторник издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники в Офисе президента.
"По данным из источников в Офисе президента, ЦИК будет распущен Верховной радой в ближайшее время. Офис президента уже подготовил представление главы государства с требованием о роспуске ЦИК в Раду", - говорится в сообщении.
По данным издания, представление президента с требованием о роспуске Центризбиркома уже передан в парламент для регистрации.
"Формальным поводом, для роспуска ЦИК в обращении президента станет ситуация, сложившаяся на 198 избирательном округе Черкасской области; 24 и 26 августа Верховный суд отменил протокол ЦИК Украины о результатах выборов в этом округе, в котором зафиксирована победа самовыдвиженца Сергей Рудыка", - говорится в сообщении.
Согласно статье 31-1 Закона о Центральной избирательной комиссии Украины, полномочия всего состава ЦИК могут быть досрочно прекращены парламентом по мотивированному представлению президента страны. Согласно закону, Рада должна принять решение не менее чем двумя третями от ее конституционного состава.
Здание правительства Украины в Киеве
6 сентября, 21:06Радио
Зеленский и кабмин Украины провели новые кадровые перестановки
350011
Обсудить 1
ЦИК УкраиныВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийЧеркасская областьКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Лидер Группировки Ленинград Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе Открытие Арена в Москве
Шнуров прокомментировал выступление нетрезвого Билана в Самаре
РИА
Новости
Полиция в Узбекистане
В Узбекистане женщина выкинула из окна роддома двух младенцев
Кадр из фильма Джон Картер
Кинематографисты назвали самый провальный фильм в истории Голливуда
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Лента
новостей
В США водителя Tesla засняли спящим за рулем, когда он мчался по трассе
В США водителя Tesla засняли спящим за рулем, когда он мчался по трассе
Посол РФ рассказал, почему россияне стали чаще погибать на отдыхе в Турции
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
Роман Бруннер
"Забил битой пьяного рабочего": как депутат "наводил порядок" в своем селе
Внешний вид Бутырского следственного изолятора
В башнях "Бутырки" пугачевских времен нашли заключенных
Пожар в Свято-Николаевском храме города Люботина
"Связи уже не помогут". Киев решил покарать гонителя Украинской церкви
Украинское правосудие
Телеканал "112 Украина" подал иск на членов Нацсовета по ТВ
Поисковая операция в бухте Большая Саранная Авачинского залива, Камчатский край
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
Британские военные во время учений
Британский генерал заявил об угрозе новой "Большой игры" с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:18Юрий Дудь получил премию GQ "Человек года"
11:16Жителя Улан-Удэ оштрафовали за неповиновение полиции на стихийной акции
11:16В Госдуме поддержали проект о наказании экспертов за ложные заключения
11:14Москвичей предупредили о похолодании в выходные
11:14Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о незаконном обогащении
11:11В Новосибирске вынесли приговор по делу о падении шкафов на пятиклассниц
11:10Москвичи не могут бесконтактно оплатить проезд на некоторых станциях метро
11:09Иркутская область оказалась в конце экорейтинга из-за пожаров и паводков
11:09Голикова поручила регионам оценить роль НКО в сфере соцуслуг
11:08Избирком утвердил победу Бабушкина на выборах главы Астраханской области
11:06В Раде предложили обсудить политику Киева в отношении России
11:06Правительство поручило увеличить количество тем по ПДД в учебных предметах
11:04Минпромторг предложит субсидии для производителей детских автокресел
11:03Зеленский намерен распустить ЦИК Украины из-за предвзятой работы
11:00Опрос показал, сколько процентов россиян довольны своей работой
10:58Министр Экваториальной Гвинеи хочет ознакомиться с российскими технологиями
10:58Силовики установили мины у участка разведения сил в Донбассе, заявили в ДНР
10:58Около трети подтопленных жилых домов в ЕАО освободились от воды
10:56Самолет iFly вылетел в Китай после вынужденного возвращения в Екатеринбург
10:55Роухани заявил о готовности Ирана и дальше сокращать обязательства по СВПД
Лента новостейМолния