Зеленский намерен в ближайшее время распустить ЦИК, сообщили СМИ

КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский намерен в ближайшее время распустить состав Центральной избирательной комиссии, соответствующее представление главы государства Верховной раде уже подготовлено, передает во вторник издание " Президент Украины Владимир Зеленский намерен в ближайшее время распустить состав Центральной избирательной комиссии, соответствующее представление главы государства Верховной раде уже подготовлено, передает во вторник издание " Зеркало недели " со ссылкой на источники в Офисе президента.

"По данным из источников в Офисе президента, ЦИК будет распущен Верховной радой в ближайшее время. Офис президента уже подготовил представление главы государства с требованием о роспуске ЦИК в Раду", - говорится в сообщении.

По данным издания, представление президента с требованием о роспуске Центризбиркома уже передан в парламент для регистрации.

"Формальным поводом, для роспуска ЦИК в обращении президента станет ситуация, сложившаяся на 198 избирательном округе Черкасской области; 24 и 26 августа Верховный суд отменил протокол ЦИК Украины о результатах выборов в этом округе, в котором зафиксирована победа самовыдвиженца Сергей Рудыка", - говорится в сообщении.