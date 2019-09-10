Еще один спутник "Глонасс-М" вывели на внеплановое техобслуживание

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Три космических аппарата российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС не работают по целевому назначению, сообщает информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаша (головной научный институт Роскосмоса).

Ранее стало известно о выводе на внеплановое техническое обслуживание до 1 октября спутников "Глонасс-М" с системными номерами 717 и 742.

На сайте отмечается, что спутник "Глонасс-М" номер 731 был выведен 10 сентября на техническое обслуживание, о котором заранее не сообщалось.

Спутник номер 731 был запущен в марте 2010 года и уже отработал гарантийный ресурс в 7 лет.

По данным сайта российской системы дифференциальной коррекции и мониторинга, принадлежащего "Российским космическим системам" (предприятие Роскосмоса), у спутника 731 превышена погрешность псевдодальности.

В конце августа компания "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева (предприятие Роскосмоса) сообщила, что на замену спутнику номер 717, отработавшему в два раза больше запланированного срока, будет запущен новый. При этом источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что новый спутник планируется запустить ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Плесецк в середине ноября.