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РИА Новости

Еще один спутник "Глонасс-М" вывели на внеплановое техобслуживание

13:50 10.09.2019
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© Фото : Минобороны РФЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутником "Глонасс-М"
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б со спутником Глонасс-М
© Фото : Минобороны РФ
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутником "Глонасс-М". Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Три космических аппарата российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС не работают по целевому назначению, сообщает информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаша (головной научный институт Роскосмоса).
Ранее стало известно о выводе на внеплановое техническое обслуживание до 1 октября спутников "Глонасс-М" с системными номерами 717 и 742.
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На сайте отмечается, что спутник "Глонасс-М" номер 731 был выведен 10 сентября на техническое обслуживание, о котором заранее не сообщалось.
Спутник номер 731 был запущен в марте 2010 года и уже отработал гарантийный ресурс в 7 лет.
По данным сайта российской системы дифференциальной коррекции и мониторинга, принадлежащего "Российским космическим системам" (предприятие Роскосмоса), у спутника 731 превышена погрешность псевдодальности.
В конце августа компания "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева (предприятие Роскосмоса) сообщила, что на замену спутнику номер 717, отработавшему в два раза больше запланированного срока, будет запущен новый. При этом источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что новый спутник планируется запустить ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Плесецк в середине ноября.
В настоящее время орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов (25 "Глонасс-М" и два "Глонасс-К"), из которых 21 работает по целевому назначению, два находятся в орбитальном резерве, один - на этапе летных испытаний и три - на техническом обслуживании. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужно 24 работающих спутника.
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ПлесецкПлесецк (космодром)ГЛОНАСС (система навигации)РоскосмосЦНИИМАШМоскваРИА Наука
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