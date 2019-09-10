Володин объяснил отказ Памфиловой от охраны скромностью

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин объяснил скромностью отказ главы ЦИК Эллы Памфиловой от охраны после того, как на нее напал грабитель.

Инцидент произошел в ночь на 6 сентября: грабитель пробрался в дом Памфиловой в Подмосковье и, встретив хозяйку, несколько раз ударил ее электрошокером. Впоследствии глава ЦИК рассказала телеканалу "Россия 24", что она "стала молотить его изо всех сил", "схватила стул, стала на него ругаться" и "он убежал".

Уже после инцидента выяснилось, что государственной или какой-либо еще охраны у Памфиловой нет. Просить ее она не намерена и сейчас, "не вижу смысла".

Как ранее сообщал Следственный комитет России, нападавший Бахыт Карабалаев признал вину в совершении преступления и дал показания о его обстоятельствах. Он пояснил, что выбрал для разбойного нападения случайный дом, который располагался недалеко от места его ночлега. О личности хозяев дома нападавшему известно не было. Басманный суд Москвы в понедельник арестовал Карабалаева до 6 ноября.

"Что касается Эллы Александровны, это человек очень мужественный, с другой стороны, скромный, и она никогда не просила себе охрану, несмотря на то, что ее позиция многих раздражала и не устраивает. И этим она отличается от своих предшественников". Вячеслав Володин Спикер Госдумы РФ Спикер Госдумы РФ

Спикер ГД отметил, что случившееся в отношении Памфиловой недопустимо так же, как и в отношении любого россиянина.