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РИА Новости

Володин объяснил отказ Памфиловой от охраны скромностью

13:48 10.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредварительные итоги единого дня голосования
Предварительные итоги единого дня голосования
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин объяснил скромностью отказ главы ЦИК Эллы Памфиловой от охраны после того, как на нее напал грабитель.
Инцидент произошел в ночь на 6 сентября: грабитель пробрался в дом Памфиловой в Подмосковье и, встретив хозяйку, несколько раз ударил ее электрошокером. Впоследствии глава ЦИК рассказала телеканалу "Россия 24", что она "стала молотить его изо всех сил", "схватила стул, стала на него ругаться" и "он убежал".
Бахыт Карабалаев, подозреваемый в разбойном нападении на дом председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, в Басманном суде Москвы
8 сентября, 21:33РИА Новости
Памфилова заявила, что была готова накормить напавшего на нее человека
Уже после инцидента выяснилось, что государственной или какой-либо еще охраны у Памфиловой нет. Просить ее она не намерена и сейчас, "не вижу смысла".
Как ранее сообщал Следственный комитет России, нападавший Бахыт Карабалаев признал вину в совершении преступления и дал показания о его обстоятельствах. Он пояснил, что выбрал для разбойного нападения случайный дом, который располагался недалеко от места его ночлега. О личности хозяев дома нападавшему известно не было. Басманный суд Москвы в понедельник арестовал Карабалаева до 6 ноября.

"Что касается Эллы Александровны, это человек очень мужественный, с другой стороны, скромный, и она никогда не просила себе охрану, несмотря на то, что ее позиция многих раздражала и не устраивает. И этим она отличается от своих предшественников".

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на открытии Второго Международного форума Развитие парламентаризма во время первого пленарного заседания.
Вячеслав Володин
Спикер Госдумы РФ
Спикер ГД отметил, что случившееся в отношении Памфиловой недопустимо так же, как и в отношении любого россиянина.
"Она человек очень скромный и всегда отказывается, чтобы ей в таких случаях предоставляли охрану. Поэтому мы должны это понимать, коллеги, и еще больше ценить ее и такие качества в людях", - считает Володин.
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Нападение на Эллу ПамфиловуЭлла ПамфиловаГосдума РФВячеслав ВолодинМосковская областьПроисшествия
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