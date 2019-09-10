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РИА Новости
Единый день голосования

Новый состав высших органов власти в Крыму сформируют за две недели

13:37 10.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Новый руководящий состав исполнительной и законодательной власти Крыма будет сформирован в течение двух недель, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Изменения пройдут в связи с избранием нового созыва крымского парламента и окончанием срока полномочий главы Крыма Сергея Аксенова.
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"На следующей сессии мы откроем сессию и не закрываем ее. Там не за один этап это произойдет. Сначала нужно получить удостоверение депутатов, собрать фракции, потом провести назначение спикера, главы республики. Сейчас юристы работают, сверяются, можно ли это сделать в один день. Когда основные институты власти будут сформированы, дальше будет сформировано новое правительство и президиум парламента. Думаю, что в течение следующих двух недель эта работа будет завершена", - сказал журналистам Константинов.
Выборы в парламент Крыма и местные советы прошли в воскресенье в единый день голосования. Победу на выборах в парламент Крыма одержала партия "Единая Россия", получив 60 мандатов из 75. ЛДПР досталось 10 мест, КПРФ – 5.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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