Новый состав высших органов власти в Крыму сформируют за две недели

"На следующей сессии мы откроем сессию и не закрываем ее. Там не за один этап это произойдет. Сначала нужно получить удостоверение депутатов, собрать фракции, потом провести назначение спикера, главы республики. Сейчас юристы работают, сверяются, можно ли это сделать в один день. Когда основные институты власти будут сформированы, дальше будет сформировано новое правительство и президиум парламента. Думаю, что в течение следующих двух недель эта работа будет завершена", - сказал журналистам Константинов.