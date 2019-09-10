Протоиерей Смирнов назвал эволюционную теорию Дарвина совершенно ненаучной

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал эволюционную теорию Чарльза Дарвина "совершенно ненаучной".

Представитель Русской православной церкви выступил на конференции "Семья и семейные ценности традиционных религий России", которая прошла в Москве при поддержке Императорского православного палестинского общества.

"Современная наука ничего не может предложить, кроме того, что мы — обезьяньи дети. Совершенно ненаучная теория, которая абсолютно не подтвердилась", — сказал протоиерей Димитрий Смирнов.

По его мнению, выбор сегодня стоит такой: "либо принять библейское учение" о создании человека и всей Земли Богом, "либо продолжать валять дурака во всех гимназиях земного шара, что, собственно, современная наука и пытается сделать".

Как отметил Смирнов, в рамках данных научных концепций семья рассматривается как общественный "институт". Однако, возразил он, "институтом" является, например, прокуратура или армия, а "то, что создано самим Богом, это не институт, и семья — это не институт".

"В Писании сказано: "мужчину и женщину сотворил их". Сказано о Боге. Что, Бог создал новый институт? Человек — это семья. Христиане веруют в Святую Троицу. Бог создал человека по образу и подобию своему. Человек — тоже Троица: един по существу, но троичен в лицах. Три лица: мужчина, женщина и дитя. <...> Это не институт — это творение Божие", — отметил священник.