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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Протоиерей Смирнов назвал эволюционную теорию Дарвина совершенно ненаучной

13:36 10.09.2019 (обновлено: 14:49 10.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПротоиерей Димитрий Смирнов
Протоиерей Димитрий Смирнов
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Протоиерей Димитрий Смирнов. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал эволюционную теорию Чарльза Дарвина "совершенно ненаучной".
Представитель Русской православной церкви выступил на конференции "Семья и семейные ценности традиционных религий России", которая прошла в Москве при поддержке Императорского православного палестинского общества.
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"Современная наука ничего не может предложить, кроме того, что мы — обезьяньи дети. Совершенно ненаучная теория, которая абсолютно не подтвердилась", — сказал протоиерей Димитрий Смирнов.
По его мнению, выбор сегодня стоит такой: "либо принять библейское учение" о создании человека и всей Земли Богом, "либо продолжать валять дурака во всех гимназиях земного шара, что, собственно, современная наука и пытается сделать".
Как отметил Смирнов, в рамках данных научных концепций семья рассматривается как общественный "институт". Однако, возразил он, "институтом" является, например, прокуратура или армия, а "то, что создано самим Богом, это не институт, и семья — это не институт".
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"В Писании сказано: "мужчину и женщину сотворил их". Сказано о Боге. Что, Бог создал новый институт? Человек — это семья. Христиане веруют в Святую Троицу. Бог создал человека по образу и подобию своему. Человек — тоже Троица: един по существу, но троичен в лицах. Три лица: мужчина, женщина и дитя. <...> Это не институт — это творение Божие", — отметил священник.
Чарльз Дарвин опубликовал свою работу "Происхождение видов путем естественного отбора" в 1859 году. В монографии Дарвин утверждал, что формы жизни являются результатом не творческой деятельности разумного Творца, а изменчивости, наследственности и естественного отбора. С появлением эволюционной теории тот пробел, который раньше заполняла собой вера в Создателя, мог быть заполнен научными объяснениями.
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Религия и мировоззрениеИмператорское православное палестинское обществоПротоиерей Димитрий СмирновЧарльз ДарвинМоскваРоссияОбщество
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Что это было? Детский лепет или бред сумасшедшего? Он хотя бы три класса ЦПШ осилил, этот пораженец?
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caxoh
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