Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-10T14:00Z
https://ria.ru/20190910/1558525776.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/148132/31/1481323181_0:0:4392:2470_1036x0_80_0_0_0eaad3936ea6fde60c1edb69a3cc4379.jpg
РИА Новости

Расмуссен посоветовал Грузии вступать в НАТО "без Абхазии и Южной Осетии"

13:34 10.09.2019 (обновлено: 14:00 10.09.2019)
20921
© AP Photo / Jon Super Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен
© AP Photo / Jon Super
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен . Архивное фото
ТБИЛИСИ, 10 сен – РИА Новости. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что властям Грузии нужно рассмотреть вопрос о вступлении в альянс "без Абхазии и Южной Осетии".
Решение территориальных конфликтов является одним из критериев для вступления в НАТО. Однако после вооруженной агрессии Тбилиси против Цхинвала в августе 2008 года Абхазия и Южная Осетия получили независимость, которую признали РФ и ряд других стран.

"Если Грузия должна стать будущим членом НАТО, вы должны продолжить реформы демократии, бороться против коррупции, обеспечить свободу слова и защиту меньшинства... Я считаю, что вы должны начать дискуссии в связи с тем, будет ли для вас приемлемо стать членом НАТО без Абхазии и Южной Осетии. Это решение за Грузией, после чего о решении надо уведомить НАТО", - заявил Расмуссен на международной конференции в Тбилиси.

Представитель оппозиционной партии "Европейская Грузия" Отар Кахидзе считает предложение Расмуссена интересным. Он полагает, что власти должны рассматривать этот вопрос.
При этом лидер парламентского большинства Гия Вольский заявил, что это довольно сложная тема.
"Существуют вопросы, которые требуют обсуждения. Необходим общий консенсус, дополнительных комментариев это не требует. Ни мы, ни одна политическая сила не откажется от этих территорий... Принятие Грузии в любую международную организацию должно произойти в тех границах, которые признает международное сообщество, в том числе НАТО",- заявил Вольский журналистам.
Вид на одну из городских улиц в Цхинвале
9 сентября, 21:15РИА Новости
Цхинвал опубликовал грузинский "секретный документ" по Южной Осетии
23104661044
Обсудить 15
НАТОАндерс Фог РасмуссенАбхазияЮжная ОсетияРоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Генацвале в НАТО введут разборки по понятиям........ Работать они не хотят, только грабить и дань собирать. Без России их давно турки бы раскатали и отуречили. Как говорится, не делай добра, не получишь и зла.....
10 сентября, 13:38
Арсений Понфилекно
3800000
Новый стандарт НАТо - кепка аэродром ))))
10 сентября, 13:35
Сергей Николаевич
13210000
Рекомендуем
Лидер Группировки Ленинград Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе Открытие Арена в Москве
Шнуров прокомментировал выступление нетрезвого Билана в Самаре
РИА
Новости
Вид на одну из городских улиц в Цхинвале
Цхинвал опубликовал грузинский "секретный документ" по Южной Осетии
Олег Сенцов во время встречи участников договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь
Сенцов и Кольченко рассказали, чем будут заниматься на Украине
Суд ЕС отменил решение Еврокомиссии по Opal
Лента
новостей
Президент России Владимир Путин
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Поклонская предостерегла Сенцова от "поездки в Крым на танке"
Министерство иностранных дел Украины
Украина приостановила процесс расторжения соглашений с Россией, пишут СМИ
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Помощник Зеленского рассказал подробности телефонных переговоров с Путиным
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Британские военные во время учений
Британский генерал заявил об угрозе новой "Большой игры" с Россией
Здание Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянской площади в Москве
Генерал ФСБ прокомментировал скандал с "российским шпионом" Смоленковым
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал скандал вокруг "агента США" Олега Смоленкова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:30В Афинах произошло землетрясение магнитудой 3,5
11:30Санкт-Петербург в 2019 году могут посетить более девяти миллионов туристов
11:25Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе
11:24Житель Югры застрелил мужчину после просьбы не заходить в квартиру в обуви
11:24Киев пока не направлял в Исполком СНГ ноту о выходе из Содружества
11:21В Крыму пройдет повторное голосование на выборах в местные совет двух сел
11:21Жительнице Иркутской области предъявили обвинение в убийстве младенца
11:20В ОНФ предложили продавать вейпы и кальяны в закрытых витринах
11:19Эксперт оценил последствия заявления Нетаньяху по Иорданской долине
11:18Британские службы перехватили у берегов страны рекордное число мигрантов
11:18Юрий Дудь получил премию GQ "Человек года"
11:16Жителя Улан-Удэ оштрафовали за неповиновение полиции на стихийной акции
11:16В Госдуме поддержали проект о наказании экспертов за ложные заключения
11:14Москвичей предупредили о похолодании в выходные
11:14Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о незаконном обогащении
11:11В Новосибирске вынесли приговор по делу о падении шкафов на пятиклассниц
11:10Москвичи не могут бесконтактно оплатить проезд на некоторых станциях метро
11:09Иркутская область оказалась в конце экорейтинга из-за пожаров и паводков
11:09Голикова поручила регионам оценить роль НКО в сфере соцуслуг
11:08Избирком утвердил победу Бабушкина на выборах главы Астраханской области
Лента новостейМолния