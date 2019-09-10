Расмуссен посоветовал Грузии вступать в НАТО "без Абхазии и Южной Осетии"

"Если Грузия должна стать будущим членом НАТО, вы должны продолжить реформы демократии, бороться против коррупции, обеспечить свободу слова и защиту меньшинства... Я считаю, что вы должны начать дискуссии в связи с тем, будет ли для вас приемлемо стать членом НАТО без Абхазии и Южной Осетии. Это решение за Грузией, после чего о решении надо уведомить НАТО", - заявил Расмуссен на международной конференции в Тбилиси.