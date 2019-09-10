Под Тамбовом нашли тела двух молодых людей, которых искали больше недели

"Сегодня в ходе поисковых мероприятий сотрудники полиции обнаружили автомобиль и тела пропавших в лесополосе в районе 38 километра автодороги "Тамбов-Шацк". По предварительным данным, молодые люди попали в дорожно-транспортное происшествие. Точная причина их смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.