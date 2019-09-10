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РИА Новости

Под Тамбовом нашли тела двух молодых людей, которых искали больше недели

13:29 10.09.2019 (обновлено: 14:49 10.09.2019)
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© Фото : СУСК РФ по Тамбовской областиВ Тамбовском районе обнаружены тела пропавших без вести двух жителей Котовска
В Тамбовском районе обнаружены тела пропавших без вести двух жителей Котовска
© Фото : СУСК РФ по Тамбовской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 10 сен - РИА Новости. Жители Котовска Тамбовской области 23-летняя Кристина Сайкина и 29-летний Сергей Орешкин, которых полиция и волонтеры искали больше недели, найдены мертвыми в искореженном автомобиле на обочине дороги, по всей вероятности, они попали в ДТП, сообщается на сайте СУСК РФ по региону во вторник.
Информация о пропаже двух молодых людей была опубликована на различных информационных ресурсах и в соцсетях. В поиске принимали участие полиция и волонтеры отряда "Лиза Алерт".
© Фото : СУСК РФ по Тамбовской областиВ Тамбовском районе обнаружены тела пропавших без вести двух жителей Котовска
В Тамбовском районе обнаружены тела пропавших без вести двух жителей Котовска
© Фото : СУСК РФ по Тамбовской области
В Тамбовском районе обнаружены тела пропавших без вести двух жителей Котовска
СУСК сообщает, что по факту исчезновения молодых людей было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, ночью 30 августа молодые люди познакомились в одном из кафе города Котовска и вместе уехали на автомобиле Орешкина в неизвестном направлении.
"Сегодня в ходе поисковых мероприятий сотрудники полиции обнаружили автомобиль и тела пропавших в лесополосе в районе 38 километра автодороги "Тамбов-Шацк". По предварительным данным, молодые люди попали в дорожно-транспортное происшествие. Точная причина их смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.
На сайте следственного управления опубликованы фотографии автомобиля - он лежит на крыше, очень сильно помятый.
© Фото : СУСК РФ по Тамбовской областиВ Тамбовском районе обнаружены тела пропавших без вести двух жителей Котовска
В Тамбовском районе обнаружены тела пропавших без вести двух жителей Котовска
© Фото : СУСК РФ по Тамбовской области
В Тамбовском районе обнаружены тела пропавших без вести двух жителей Котовска
В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления.
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Сергей ОрешкинТамбовская областьРоссияПроисшествия
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