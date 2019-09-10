Эксперты подсчитали ущерб от урагана "Дориан"

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Страховой ущерб от последствий урагана "Дориан", который обрушился на Багамские острова и прошел вдоль побережья Северной Америки, составит в Карибском регионе от 3,5 до 6,5 миллиарда долларов, сообщает американская компания RMS, которая занимается моделированием рисков.

"По оценкам RMS, убытки, подлежащие возмещению, в результате ветра и штормовых волн во время урагана "Дориан" в регионе Карибского моря составят от 3,5 до 6,5 миллиарда долларов США", - говорится в заявлении компании.

Ураган "Дориан", который достигал наиболее опасной пятой категории, причинил большой ущерб и привел к десяткам жертв на Багамских островах. Затем шторм прошел вдоль атлантического побережья США к Канаде, постоянно ослабевая, но по-прежнему нанося существенный ущерб. Международная федерация обществ Красного креста и Красного полумесяца (IFRC) сообщала, что на Багамах разрушены или повреждены 13 тысяч домов. Жертвами урагана стали 43 человека.