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РИА Новости

Эксперты подсчитали ущерб от урагана "Дориан"

13:28 10.09.2019 (обновлено: 14:09 10.09.2019)
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© REUTERS / Dante CarrerПоследствия урагана "Дориан" на Багамских островах
Последствия урагана Дориан на Багамских островах
© REUTERS / Dante Carrer
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Страховой ущерб от последствий урагана "Дориан", который обрушился на Багамские острова и прошел вдоль побережья Северной Америки, составит в Карибском регионе от 3,5 до 6,5 миллиарда долларов, сообщает американская компания RMS, которая занимается моделированием рисков.
"По оценкам RMS, убытки, подлежащие возмещению, в результате ветра и штормовых волн во время урагана "Дориан" в регионе Карибского моря составят от 3,5 до 6,5 миллиарда долларов США", - говорится в заявлении компании.
Ураган "Дориан", который достигал наиболее опасной пятой категории, причинил большой ущерб и привел к десяткам жертв на Багамских островах. Затем шторм прошел вдоль атлантического побережья США к Канаде, постоянно ослабевая, но по-прежнему нанося существенный ущерб. Международная федерация обществ Красного креста и Красного полумесяца (IFRC) сообщала, что на Багамах разрушены или повреждены 13 тысяч домов. Жертвами урагана стали 43 человека.
Ураган Дориан на острове Абако, Багамы. 1 сентября 2019
1 сентября, 20:25РИА Новости
В Сети появилось видео урагана "Дориан"
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