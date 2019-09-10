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РИА Новости

Медведев назвал Словению близким партнером России в Евросоюзе

13:28 10.09.2019 (обновлено: 14:22 10.09.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель правительства Республики Словения Марьян Шарец во время встречи. 10 сентября 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель правительства Республики Словения Марьян Шарец во время встречи. 10 сентября 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал Словению близким партнером России в Евросоюзе.

"У нас действительно контакты постоянные, фактически все мои коллеги регулярно бывают у вас, хорошо, что и вы, и президент недавно приезжал к нам", — сказал он на встрече со словенским коллегой Марьяном Шарецем, который посетил Москву с официальным визитом.

В свою очередь, Шарец отметил, что Россия — надежный поставщик газа, а также важный рынок для экспорта словенской продукции.
Политики планируют обсудить экономическое и культурное сотрудничество двух стран, а также принять участие в церемонии открытия памятника словенским жертвам двух мировых войн в Парке Победы на Поклонной горе.
Мирослав Церар
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Марьян ШарецДмитрий МедведевЕвросоюзРоссияСловенияВ мире
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