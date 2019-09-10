Медведев назвал Словению близким партнером России в Евросоюзе

"У нас действительно контакты постоянные, фактически все мои коллеги регулярно бывают у вас, хорошо, что и вы, и президент недавно приезжал к нам", — сказал он на встрече со словенским коллегой Марьяном Шарецем, который посетил Москву с официальным визитом.