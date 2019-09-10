Мэрия Екатеринбурга опубликовала ролики с презентациями площадок под храм

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен – РИА Новости. Мэрия Екатеринбурга опубликовала Мэрия Екатеринбурга опубликовала на своем сайте видеоролики презентаций трех возможных площадок для строительства храма святой Екатерины.

Акции против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в середине мая. После этого власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к месту строительства храма, и рабочая группа утвердила список из трех площадок. В их числе пересечение улиц Белинского и Фурманова рядом с набережной городского пруда и бывший приборостроительный завод на улице Горького. Также рабочая группа утвердила площадку на акватории городского пруда за Макаровским мостом взамен территории на месте снесенной телебашни, против которой выступил глава Екатеринбурга Александр Высокинский из-за того, что на этом месте уже началось возведение Ледовой арены.

"Глава Екатеринбурга по инициативе жителей города обратился к народным избранникам с предложением еще раз оценить все проекты решений. Три видеоролика демонстрируют, как будет выглядеть тот или иной участок, если в ходе опроса екатеринбуржцы выберут один из них", - говорится в сообщении мэрии.

Как заявил градоначальник, муниципальные органы власти будут и в дальнейшем готовить проведение опроса в атмосфере максимальной открытости.

При этом, по мнению заслуженного архитектора России Михаила Вяткина, все три площадки имеют свои плюсы и минусы. "На мой взгляд, территория бывшего Приборостроительного завода – это оптимальный вариант для размещения собора. Прежде всего потому, что находится в самом центре города, недалеко от места расположения исторического Екатерининского храма. Если удастся здесь построить кафедральный собор, можно будет воссоздать красивый уголок старого Екатеринбурга", - цитирует мэрия его слова.