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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Мэрия Екатеринбурга опубликовала ролики с презентациями площадок под храм

13:27 10.09.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОгороженная территория сквера у Театра драмы в Екатеринбурге, где планируется построить храм святой Екатерины
Огороженная территория сквера у Театра драмы в Екатеринбурге, где планируется построить храм святой Екатерины
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен – РИА Новости. Мэрия Екатеринбурга опубликовала на своем сайте видеоролики презентаций трех возможных площадок для строительства храма святой Екатерины.
Акции против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в середине мая. После этого власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к месту строительства храма, и рабочая группа утвердила список из трех площадок. В их числе пересечение улиц Белинского и Фурманова рядом с набережной городского пруда и бывший приборостроительный завод на улице Горького. Также рабочая группа утвердила площадку на акватории городского пруда за Макаровским мостом взамен территории на месте снесенной телебашни, против которой выступил глава Екатеринбурга Александр Высокинский из-за того, что на этом месте уже началось возведение Ледовой арены.
"Глава Екатеринбурга по инициативе жителей города обратился к народным избранникам с предложением еще раз оценить все проекты решений. Три видеоролика демонстрируют, как будет выглядеть тот или иной участок, если в ходе опроса екатеринбуржцы выберут один из них", - говорится в сообщении мэрии.
Как заявил градоначальник, муниципальные органы власти будут и в дальнейшем готовить проведение опроса в атмосфере максимальной открытости.
При этом, по мнению заслуженного архитектора России Михаила Вяткина, все три площадки имеют свои плюсы и минусы. "На мой взгляд, территория бывшего Приборостроительного завода – это оптимальный вариант для размещения собора. Прежде всего потому, что находится в самом центре города, недалеко от места расположения исторического Екатерининского храма. Если удастся здесь построить кафедральный собор, можно будет воссоздать красивый уголок старого Екатеринбурга", - цитирует мэрия его слова.
По словам Вяткина, единственное "но" – позиция Уральской горно-металлургической компании, которая владеет площадкой. "Если собственник совместит на одной площадке культурный центр, проект которого ранее рассматривался, и кафедральный собор, думаю, будет наилучший вариант. Если же нет, то вторым возможным местом для храма считаю набережную городского пруда возле Макаровского моста", - добавил Вяткин.
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг строительства храма в ЕкатеринбургеАлександр ВысокинскийУральская горно-металлургическая компанияЕкатеринбургРоссияОбщество
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