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РИА Новости
Культура

Хабенский заявил, что еда в кинотеатрах - показатель успеха фильма

13:54 10.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктёр Константин Хабенский на фотосессии сериала "Троцкий" в рамках Международного рынка аудиовизуального контента MIPCOM в Канне
Актёр Константин Хабенский на фотосессии сериала Троцкий в рамках Международного рынка аудиовизуального контента MIPCOM в Канне
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен – РИА Новости. Константин Хабенский считает, что попкорн и напитки в кинотеатре служат показателями успеха фильма – если зрители про них забывают, то кино удалось. Об этом актер сказал на пресс-конференции, посвященной открытию международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Меридианы Тихого".
"Если зритель в какой-то момент забывает, что у него под руками есть вода или попкорн, и он сочувствует и вовлекается в историю, рассказанную кинематографом, то это не зря потраченное время", - сказал он журналистам в ответ на вопрос о том, как он относится к еде в кинотеатрах.
Он также отметил, что быть президентом кинофестиваля для него "большая радость и большая честь". "Мне фестиваль дает общение с интересными людьми из нашей кино- и театральной индустрии, возможность посмотреть все картины, которые я не успеваю и не смогу посмотреть в качестве зрителя во время их прокатного периода", - добавил он.
"Меридианы Тихого" пройдут во Владивостоке с 13 по 19 сентября.
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