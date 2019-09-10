Хабенский заявил, что еда в кинотеатрах - показатель успеха фильма

"Если зритель в какой-то момент забывает, что у него под руками есть вода или попкорн, и он сочувствует и вовлекается в историю, рассказанную кинематографом, то это не зря потраченное время", - сказал он журналистам в ответ на вопрос о том, как он относится к еде в кинотеатрах.