Хабенский заявил, что еда в кинотеатрах - показатель успеха фильма

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен – РИА Новости. Константин Хабенский считает, что попкорн и напитки в кинотеатре служат показателями успеха фильма – если зрители про них забывают, то кино удалось. Об этом актер сказал на пресс-конференции, посвященной открытию международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Меридианы Тихого".
"Если зритель в какой-то момент забывает, что у него под руками есть вода или попкорн, и он сочувствует и вовлекается в историю, рассказанную кинематографом, то это не зря потраченное время", - сказал он журналистам в ответ на вопрос о том, как он относится к еде в кинотеатрах.
Он также отметил, что быть президентом кинофестиваля для него "большая радость и большая честь". "Мне фестиваль дает общение с интересными людьми из нашей кино- и театральной индустрии, возможность посмотреть все картины, которые я не успеваю и не смогу посмотреть в качестве зрителя во время их прокатного периода", - добавил он.
"Меридианы Тихого" пройдут во Владивостоке с 13 по 19 сентября.