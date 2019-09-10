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РИА Новости

Глава МИД Турции выступил против "пустых" переговоров по Кипру

13:24 10.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
АНКАРА, 10 сен – РИА Новости. Начинать переговоры по кипрскому урегулированию ради "пустых разговоров" смысла нет, нужны переговоры с расчетом на результат, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во вторник.
"Нам нужно проводить такие переговоры (по урегулированию ситуации на Кипре), чтобы они дали результат, их безуспешность мы уже больше не можем терпеть. Нужно проводить их в определенных рамках, нет смысла начинать их ради пустых разговоров", - сказал Чавушоглу журналистам.
Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. В 1983 году на севере острова была провозглашена "Турецкая республика Северного Кипра", непризнанная мировым сообществом. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН, однако неизвестно, когда они возобновятся после провала очередного раунда в 2017 году.
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