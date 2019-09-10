Глава МИД Турции выступил против "пустых" переговоров по Кипру

"Нам нужно проводить такие переговоры (по урегулированию ситуации на Кипре), чтобы они дали результат, их безуспешность мы уже больше не можем терпеть. Нужно проводить их в определенных рамках, нет смысла начинать их ради пустых разговоров", - сказал Чавушоглу журналистам.