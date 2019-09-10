Сенатор призвал МИД запросить у США данные о местонахождении Смоленкова

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. МИД РФ должен сделать запрос в госдепартамент США о том, находится ли на территории страны российский гражданин Олег Смоленков, и если это так – приехал ли он туда добровольно, считает сенатор, ветеран СВР Игорь Морозов.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что спецслужбы США в рамках секретной операции, якобы проведенной в 2017 году, вывезли из РФ своего информатора, близкого к российским властям. По информации некоторых СМИ, речь идет об Олеге Смоленкове.

"Наш МИД должен сделать запрос в госдеп, американская сторона должна нам предоставить исчерпывающую информацию по этому вопросу, чтобы понять, действительно ли идёт речь о нашем гражданине", - сказал сенатор.

По его словам, не исключено, если такая информация подтвердится, что Смоленков был вывезен в США американскими спецслужбами насильно. По словам сенатора, ранее в СМИ появилась информация, что Смоленков с семьей пропал без вести в 2017 году в Черногории, российские следственные органы возбудили уголовное дело по этому факту.

"Если же он является предателем, то его надо судить заочно", - заявил Морозов.

Он отметил, что в мировой истории разведок нередки были случаи, когда информаторами одних стран оказывались достаточно высокопоставленные граждане других государств. "Можно вспомнить и начальник советского отдела управления внешней контрразведки ЦРУ Олдрич Эймс, который работал на нас, и так называемую "Кембриджскую пятерку" наших агентов в Великобритании, которые занимали высокие посты в правительстве и разведке", - подчеркнул сенатор.

Как утверждает телеканал, информатор был "одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства". При этом президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно об этой истории.

Между тем в СМИ появилась информация, что речь идет об Олеге Смоленкове, якобы работавшем, в частности, в посольстве России в США и аппарате правительства России. Публиковались также данные, что Смоленков якобы работал в управлении делами президента России, но РИА Новости там опровергли эти сведения.

Официальным подтверждением, что речь идет о Смоленкове, РИА Новости не располагает.