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РИА Новости

Глава сената Испании опроверг обвинения в плагиате в написанном им учебнике

13:23 10.09.2019
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CC BY 2.0 / PSOE EXTREMADURA / Plaza de los Naranjos, Asamblea de Extremadura. MéridaИспанский политик Мигель Крус Родригес
Испанский политик Мигель Крус Родригес
CC BY 2.0 / PSOE EXTREMADURA / Plaza de los Naranjos, Asamblea de Extremadura. Mérida
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Председатель сената Испании (верхней палаты испанского парламента) Мануэль Крус опроверг сообщения о том, что написанном им учебнике по философии есть плагиат.
Ранее газета ABC сообщила, что Крус, который также является преподавателем в университете Барселоны, при составлении учебника "Современная философия", опубликованного в 2002 году и переизданного в 2010 году, скопировал целые параграфы из работ по меньшей мере девяти других авторов без указания источника или признаков цитирования. По данным издания, в учебнике Круса выявлены как минимум 15 случаев плагиата из трудов разных авторов, включая австрийского и британского философа Карла Поппера и итальянских философов Джанни Ваттимо и Николы Аббаньяно. Для сравнения издание опубликовало в статье выдержки из оригиналов и учебника Круса.
"Это неправда, что я прибегнул к плагиату. Нельзя играть с честью и авторитетом людей. Подобные атаки влекут за собой дискредитацию политики и недовольство граждан. Не все средства хороши", - написал Крус в Twitter.
Как говорится в коммюнике, опубликованном в Twitter Круса, приведенная изданием ABC информация "относится к минимальным совпадениям между обозревателями, которые читали и работали над одним и тем же автором". Помимо этого, в заявление отмечается, что речь идет не о "творческом произведении, а об информативном пособии для студентов, в которое включены биографические данные, а также сведения о ходе мысли указанных авторов".
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