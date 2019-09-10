Глава сената Испании опроверг обвинения в плагиате в написанном им учебнике

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Председатель сената Испании (верхней палаты испанского парламента) Мануэль Крус опроверг сообщения о том, что написанном им учебнике по философии есть плагиат.

Ранее газета ABC сообщила, что Крус, который также является преподавателем в университете Барселоны, при составлении учебника "Современная философия", опубликованного в 2002 году и переизданного в 2010 году, скопировал целые параграфы из работ по меньшей мере девяти других авторов без указания источника или признаков цитирования. По данным издания, в учебнике Круса выявлены как минимум 15 случаев плагиата из трудов разных авторов, включая австрийского и британского философа Карла Поппера и итальянских философов Джанни Ваттимо и Николы Аббаньяно. Для сравнения издание опубликовало в статье выдержки из оригиналов и учебника Круса.

𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗲𝗾𝘂𝗶𝗽𝗼 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝗻𝘂𝗲𝗹 𝗖𝗿𝘂𝘇:



Es falso que haya cometido plagio.



No se puede jugar con la honra y el prestigio de las personas. Este tipo de ataques inciden en el desprestigio de la política y en la desafección ciudadana.



No todo vale. pic.twitter.com/OZtD3uNpbF — Manuel Cruz (@manuelcruzr_) September 10, 2019

"Это неправда, что я прибегнул к плагиату. Нельзя играть с честью и авторитетом людей. Подобные атаки влекут за собой дискредитацию политики и недовольство граждан. Не все средства хороши", - написал Крус в Twitter