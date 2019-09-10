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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

Сенцов и Кольченко рассказали, чем будут заниматься на Украине

13:19 10.09.2019 (обновлено: 16:01 10.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОлег Сенцов во время встречи участников договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь
Олег Сенцов во время встречи участников договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Олег Сенцов во время встречи участников договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь. Архивное фото
КИЕВ, 10 авг – РИА Новости. Осужденные за подготовку теракта Олег Сенцов и Александр Кольченко, освобожденные российской стороной, во вторник рассказали, чем они планируют заниматься после освобождения, при этом в Крым возвращаться они не намерены.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан. Среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
"Я собираюсь заниматься двумя самыми замечательными вещами на этой земле – это снимать кино и жить", - сказал Сенцов во время совместной пресс-конференции в Киеве, трансляцию вел телеканал "Прямой".
По словам Сенцова у него сейчас гостит мама и сын, который вернётся в Крым с его бывшей супругой. Мать же останется в украинской столице, где он планирует остаться жить с дочерью. Он уточнил, что вопрос, будет ли он участвовать в политической жизни страны, пока открыт.
Кольченко, в свою очередь, отметил, что пока не строил планы на будущее, планирует первое время отдохнуть и адаптироваться. "Пока Путин у власти, в Крым возвращаться не собираюсь", - сказал он, отметив, что продолжит обучение в Таврическом национальном университете имени Вернадского.
Сенцов и Кольченко были осуждены в России на длительный срок колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
7 сентября, 21:20Освобождение задержанных россиян и украинцев
Как в мире отреагировали на освобождение задержанных россиян и украинцев
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Освобождение задержанных россиян и украинцевКирилл ВышинскийАлександр КольченкоОлег СенцовУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Позорный обмен для России.
10 сентября, 13:24
Арсений Понфилекно
43131168
Пусть готовится обживать камеру в СБУ, как Надька ))))))))
10 сентября, 13:38
Сергей Николаевич
84100004
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