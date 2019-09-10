Сенцов и Кольченко рассказали, чем будут заниматься на Украине

Олег Сенцов во время встречи участников договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь. Архивное фото

Олег Сенцов во время встречи участников договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь

КИЕВ, 10 авг – РИА Новости. Осужденные за подготовку теракта Олег Сенцов и Александр Кольченко, освобожденные российской стороной, во вторник рассказали, чем они планируют заниматься после освобождения, при этом в Крым возвращаться они не намерены.

Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан. Среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

"Я собираюсь заниматься двумя самыми замечательными вещами на этой земле – это снимать кино и жить", - сказал Сенцов во время совместной пресс-конференции в Киеве, трансляцию вел телеканал "Прямой".

По словам Сенцова у него сейчас гостит мама и сын, который вернётся в Крым с его бывшей супругой. Мать же останется в украинской столице, где он планирует остаться жить с дочерью. Он уточнил, что вопрос, будет ли он участвовать в политической жизни страны, пока открыт.

Кольченко, в свою очередь, отметил, что пока не строил планы на будущее, планирует первое время отдохнуть и адаптироваться. "Пока Путин у власти, в Крым возвращаться не собираюсь", - сказал он, отметив, что продолжит обучение в Таврическом национальном университете имени Вернадского.