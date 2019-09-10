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РИА Новости

Лавров прокомментировал скандал вокруг "агента США" Олега Смоленкова

13:14 10.09.2019 (обновлено: 21:48 10.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что никогда не видел и никогда не встречался с Олегом Смоленковым, которого в СМИ называют информатором США.
"Насчет этого гражданина, сегодня был сделан комментарий пресс-службы Кремля. Я его никогда не видел, никогда с ним не встречался, не следил ни за его карьерой, ни за его передвижениями. И слухи я не хочу комментировать", - сказал Лавров на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что спецслужбы США в рамках секретной операции, якобы проведенной в 2017 году, вывезли из РФ своего информатора, близкого к российским властям.
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Со дна постучали
Как утверждает телеканал, информатор был "одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства". При этом президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно об этой истории.
Между тем в СМИ появилась информация, что речь идет об Олеге Смоленкове, якобы работавшем, в частности, в посольстве России в США и аппарате правительства России. Публиковались также данные, что Смоленков якобы работал в управлении делами президента России, но РИА Новости там опровергли эти сведения.
Официальным подтверждением, что речь идет о Смоленкове, РИА Новости не располагает.
В Кремле сообщили, что Смоленков работал в администрации президента, но внутренним распоряжением несколько лет назад был уволен.
Здание Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянской площади в Москве
Вчера, 12:03РИА Новости
Генерал ФСБ прокомментировал скандал с "российским шпионом" Смоленковым
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Олег СмоленковСкандал вокруг "агента США" СмоленковаСергей ЛавровМИД РФРоссияСШАБезопасность
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