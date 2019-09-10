Лавров прокомментировал скандал вокруг "агента США" Олега Смоленкова

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что никогда не видел и никогда не встречался с Олегом Смоленковым, которого в СМИ называют информатором США.

"Насчет этого гражданина, сегодня был сделан комментарий пресс-службы Кремля. Я его никогда не видел, никогда с ним не встречался, не следил ни за его карьерой, ни за его передвижениями. И слухи я не хочу комментировать", - сказал Лавров на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что спецслужбы США в рамках секретной операции, якобы проведенной в 2017 году, вывезли из РФ своего информатора, близкого к российским властям.

Как утверждает телеканал, информатор был "одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства". При этом президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно об этой истории.

Между тем в СМИ появилась информация, что речь идет об Олеге Смоленкове, якобы работавшем, в частности, в посольстве России в США и аппарате правительства России. Публиковались также данные, что Смоленков якобы работал в управлении делами президента России, но РИА Новости там опровергли эти сведения.

Официальным подтверждением, что речь идет о Смоленкове, РИА Новости не располагает.