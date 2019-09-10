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РИА Новости

Лавров о встрече с Трампом: никто никому никаких гостайн не выдавал

13:13 10.09.2019 (обновлено: 21:48 10.09.2019)
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© Official White House Photo by Shealah CraigheadВстреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне
© Official White House Photo by Shealah Craighead
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя данные об "информаторе США" Олеге Смоленкове, заявил, что в ходе его встречи с президентом США Дональдом Трампом в 2017 году никто никому никаких государственных секретов не выдавал.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что спецслужбы США в рамках секретной операции, якобы проведенной в 2017 году, вывезли из РФ своего информатора, близкого к российским властям. По утверждению СМИ, это было сделано после встречи Лаврова и посла РФ в США на тот момент Сергея Кисляка с Трампом.
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"Могу комментировать только факты - о моей встрече с президентом Трампом в мае 2017 года в Белом доме, это был визит, визит ответный, потому что за пару месяцев до этого тогдашний госсекретарь Рекс Тиллерсон был в Москве, провел переговоры со мной, был принят президентом (РФ Владимиром) Путиным, и вот в мае 2017 года я был в Вашингтоне и после переговоров в государственном департаменте мы направились в Белый дом, где состоялась продолжительная беседа с президентом Трампом", - сказал Лавров.
"Никто в ходе этой беседы никому никаких государственных или даже негосударственных секретов не выдавал. Это, кстати, подтвердил присутствовавший на встрече тогдашний советник по национальной безопасности господин (Герберт) Макмастер, это подтверждают и другие люди, которые мало-мальски знакомы с тем, что тогда обсуждалось", - подчеркнул министр.
Как утверждает телеканал, информатор был "одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства". При этом Трамп заявил, что ему ничего не известно об этой истории.
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Между тем в СМИ появилась информация, что речь идет об Олеге Смоленкове, якобы работавшем, в частности, в посольстве России в США и аппарате правительства России. Публиковались также данные, что Смоленков якобы работал в управлении делами президента России, но РИА Новости там опровергли эти сведения.
Официальным подтверждением, что речь идет о Смоленкове, РИА Новости не располагает.
В Кремле сообщили, что Смоленков работал в администрации президента, но внутренним распоряжением несколько лет назад был уволен.
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Олег СмоленковСкандал вокруг "агента США" СмоленковаДональд ТрампСергей ЛавровРоссияСШАПолитика
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