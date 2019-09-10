Лавров о встрече с Трампом: никто никому никаких гостайн не выдавал

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя данные об "информаторе США" Олеге Смоленкове, заявил, что в ходе его встречи с президентом США Дональдом Трампом в 2017 году никто никому никаких государственных секретов не выдавал.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что спецслужбы США в рамках секретной операции, якобы проведенной в 2017 году, вывезли из РФ своего информатора, близкого к российским властям. По утверждению СМИ, это было сделано после встречи Лаврова и посла РФ в США на тот момент Сергея Кисляка с Трампом.

"Могу комментировать только факты - о моей встрече с президентом Трампом в мае 2017 года в Белом доме, это был визит, визит ответный, потому что за пару месяцев до этого тогдашний госсекретарь Рекс Тиллерсон был в Москве, провел переговоры со мной, был принят президентом (РФ Владимиром) Путиным, и вот в мае 2017 года я был в Вашингтоне и после переговоров в государственном департаменте мы направились в Белый дом, где состоялась продолжительная беседа с президентом Трампом", - сказал Лавров.

"Никто в ходе этой беседы никому никаких государственных или даже негосударственных секретов не выдавал. Это, кстати, подтвердил присутствовавший на встрече тогдашний советник по национальной безопасности господин (Герберт) Макмастер, это подтверждают и другие люди, которые мало-мальски знакомы с тем, что тогда обсуждалось", - подчеркнул министр.

Как утверждает телеканал, информатор был "одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства". При этом Трамп заявил, что ему ничего не известно об этой истории.

Между тем в СМИ появилась информация, что речь идет об Олеге Смоленкове, якобы работавшем, в частности, в посольстве России в США и аппарате правительства России. Публиковались также данные, что Смоленков якобы работал в управлении делами президента России, но РИА Новости там опровергли эти сведения.

Официальным подтверждением, что речь идет о Смоленкове, РИА Новости не располагает.