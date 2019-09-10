Пекин призвал США прекратить аморальные нападки на китайские компании

ПЕКИН, 10 сен - РИА Новости. Китай настаивает на том, чтобы США прекратили оказывать чрезмерное давление на китайские компании и без всякого обоснования выдвигать против них ложные обвинения, это поведение аморально, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Ранее стало известно, что Huawei Technologies отозвала судебный иск против правительства США после того, как Вашингтон разрешил вывоз телекоммуникационного оборудования компании, которое было изъято два года назад по подозрению в нарушении экспортного контроля.

"Китайская сторона выступает решительно против того, чтобы при каждом удобном случае без каких-либо обоснований США выдвигали в отношении китайских предприятий ложные обвинения и к тому же злоупотребляли государственным влиянием для оказания давления на отдельные китайские компании, такое поведение абсолютно недостойное и аморальное", - заявила Хуа Чуньин.

Более того, отметила она, эти действия идут вразрез с продвигаемыми США принципами рыночной экономики, в будущем это нанесет серьезный ущерб репутации США, а также окажет серьезное влияние на уверенность компаний других стран в развитии сотрудничества с американцами.

"Мы настаиваем на том, чтобы США прекратили оказывать давление на определенные китайские предприятия без всякого основания, создали для китайских предприятий, ведущих бизнес в США, недискриминационную, справедливую и равноправную деловую среду", - подчеркнула Хуа Чуньин.

В июне текущего года Huawei подала иск в суде США к министерству торговли этой страны, требуя вернуть изъятое телекоммуникационное оборудование, которое находится на Аляске. Два года американские чиновники не могли принять решение, нужно ли выдавать отдельную лицензию на вывоз этой партии оборудования, которое было еще в июле 2017 года направлено на тестирование в лабораторию в штате Калифорния, но после этого уже на обратном пути в Китай было изъято на Аляске.

Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. Также США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованные, политически мотивированные и нарушающие принципы свободной рыночной конкуренции.