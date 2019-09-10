В Совфеде ожидают визит в Россию главы парламента Ирака

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В Совете Федерации ожидают, что в ближайшее время решится вопрос с визитом в Россию председателя Совета представителей (парламента) Ирака Мухаммеда аль-Хальбуси, заявил глава международного комитета СФ Константин Косачев во вторник на встрече с замглавы иракского МИД Муайядом Мухаммедом Салехом.

"В повестке дня обсуждение визита председателя Совета представителей в Россию. Надеюсь, что в ближайшее время сможем определиться в этом вопросе, ждем этот визит", - сказал Косачев.

Он также отметил, что российские законодатели заинтересованы в регулярном рабочем диалоге с иракскими коллегами, которые занимаются международной тематикой и двусторонними отношениями с Россией.

Косачев подчеркнул, что около 12 тысяч террористов, покинувших Сирию в результате проведения контртеррористической операции, перешли на территорию Ирака. "По моим данным, сейчас число таких людей, незаконно находящихся на территории Ирака и оказывающих в том числе дестабилизирующее воздействие на ситуацию в вашей стране, достигает 12 тысяч", - сказал он.

В этой связи законодатель отметил позитивную роль совместного информационного центра в Багдаде с участием Ирака, России, Сирии и Ирана.

Парламентарий также высказал мнение, что ситуация в Ираке носит в целом "позитивный характер, развивается в правильном направлении".

Спикер парламента Ирака в сентябре текущего года может посетить Россию, сообщил ранее РИА Новости иракский посол в Москве Хайдар Мансур Хади. Он отметил, что конкретных сроков визита нет.

Аль-Хальбуси был избран спикером парламента 15 сентября прошлого года после всеобщих выборов, состоявшихся в мае того же года. До этого он занимал пост губернатора западной провинции Анбар. Как сообщала тогда пресс-служба иракского спикера, председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил его с избранием и пригласил в Россию.