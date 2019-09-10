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РИА Новости

В Совфеде ожидают визит в Россию главы парламента Ирака

13:02 10.09.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В Совете Федерации ожидают, что в ближайшее время решится вопрос с визитом в Россию председателя Совета представителей (парламента) Ирака Мухаммеда аль-Хальбуси, заявил глава международного комитета СФ Константин Косачев во вторник на встрече с замглавы иракского МИД Муайядом Мухаммедом Салехом.
"В повестке дня обсуждение визита председателя Совета представителей в Россию. Надеюсь, что в ближайшее время сможем определиться в этом вопросе, ждем этот визит", - сказал Косачев.
Он также отметил, что российские законодатели заинтересованы в регулярном рабочем диалоге с иракскими коллегами, которые занимаются международной тематикой и двусторонними отношениями с Россией.
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Косачев подчеркнул, что около 12 тысяч террористов, покинувших Сирию в результате проведения контртеррористической операции, перешли на территорию Ирака. "По моим данным, сейчас число таких людей, незаконно находящихся на территории Ирака и оказывающих в том числе дестабилизирующее воздействие на ситуацию в вашей стране, достигает 12 тысяч", - сказал он.
В этой связи законодатель отметил позитивную роль совместного информационного центра в Багдаде с участием Ирака, России, Сирии и Ирана.
Парламентарий также высказал мнение, что ситуация в Ираке носит в целом "позитивный характер, развивается в правильном направлении".
Спикер парламента Ирака в сентябре текущего года может посетить Россию, сообщил ранее РИА Новости иракский посол в Москве Хайдар Мансур Хади. Он отметил, что конкретных сроков визита нет.
Аль-Хальбуси был избран спикером парламента 15 сентября прошлого года после всеобщих выборов, состоявшихся в мае того же года. До этого он занимал пост губернатора западной провинции Анбар. Как сообщала тогда пресс-служба иракского спикера, председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил его с избранием и пригласил в Россию.
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Война в СирииСовет Федерации РФГосдума РФКонстантин КосачевВячеслав ВолодинМоскваСирияРоссияВ мире
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