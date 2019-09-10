Производитель КОИБов оценил работу цифровых участков на выборах в Москве

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Голосование на цифровых избирательных участках в Москве 8 сентября прошло без сбоев, все результаты были получены, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор концерна "Автоматика" (производитель устройств для голосования) Владимир Кабанов.

Концерн "Автоматика" решением правительства определен единым подрядчиком ЦИК на оснащение оборудованием цифровых избирательных участков. Разработанные концерном терминалы для голосования были использованы 8 сентября в Москве на 30 цифровых избирательных участках, где могли проголосовать проживающие в столице избиратели из 20 регионов.

"На всех цифровых избирательных участках, оснащенных комплексами технических средств производства концерна "Автоматика", голосование прошло в штатном режиме и результаты голосования получены", - сказал глава концерна "Автоматика".

Он отметил, что используя цифровые избирательные участки, оборудованные терминалами концерна, можно получить возможность голосовать где угодно по всем бюллетеням, по которым избиратель имеет право голосовать.

"Основой этого участка является терминал для голосования – он ведет автоматизированный подсчет голосов, фиксирует результаты голосования и формирует отчет с данными о голосовании. Кроме полноценной защиты от воздействий на выборный процесс, от вирусных атак, терминал поможет сократить количество сотрудников, задействованных в обработке бюллетеней, и время их работы, а главное – позволит в максимально полной мере реализовать право граждан на участие в выборах", - рассказал Кабанов.

Он добавил, что за счет использования терминала на цифровом участке время на обработку бюллетеней сокращается в несколько раз. "Речь идет об экономии нескольких часов работы для каждого избирательного участка", - сказал Кабанов.