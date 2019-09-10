США поддержат Колумбию, если венесуэльские военные нарушат ее границы

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. США окажут полную поддержку Колумбии, если силы Венесуэлы в ходе учений нарушат ее границы, заявил во вторник спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

"(Президент Венесуэлы Николас) Мадуро объявил об учениях на границе с Колумбией. Я надеюсь, что это лишь политический акт, не затрагивающий военные аспекты. Надеюсь, что вооруженные силы Венесуэлы не допустят, чтобы Мадуро предпринял дополнительные риски. Надеюсь, он не будет атаковать Колумбию. Но если это случится, Колумбия получит полную поддержку со стороны США", - сказал Абрамс в ходе телефонного брифинга.

Ранее Мадуро объявил о старте 10 сентября масштабных военных учений на границе с Колумбией, которые продлятся до 28 сентября. В эти сроки должны быть приведены в готовность все системы вооружений. По словам президента Венесуэлы, решение о мобилизации принято на основании анализа данных стратегического командования армии о событиях на границе с Колумбией. Каракас испытывает агрессию со стороны Боготы, заявлял Мадуро. Он подчеркнул, что политика насилия Колумбии должна остаться в Колумбии, она не нужна в Венесуэле.