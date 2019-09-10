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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

США поддержат Колумбию, если венесуэльские военные нарушат ее границы

12:55 10.09.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинВенесуэльские военные
Венесуэльские военные
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Венесуэльские военные. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. США окажут полную поддержку Колумбии, если силы Венесуэлы в ходе учений нарушат ее границы, заявил во вторник спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
"(Президент Венесуэлы Николас) Мадуро объявил об учениях на границе с Колумбией. Я надеюсь, что это лишь политический акт, не затрагивающий военные аспекты. Надеюсь, что вооруженные силы Венесуэлы не допустят, чтобы Мадуро предпринял дополнительные риски. Надеюсь, он не будет атаковать Колумбию. Но если это случится, Колумбия получит полную поддержку со стороны США", - сказал Абрамс в ходе телефонного брифинга.
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Ранее Мадуро объявил о старте 10 сентября масштабных военных учений на границе с Колумбией, которые продлятся до 28 сентября. В эти сроки должны быть приведены в готовность все системы вооружений. По словам президента Венесуэлы, решение о мобилизации принято на основании анализа данных стратегического командования армии о событиях на границе с Колумбией. Каракас испытывает агрессию со стороны Боготы, заявлял Мадуро. Он подчеркнул, что политика насилия Колумбии должна остаться в Колумбии, она не нужна в Венесуэле.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании главы оппозиционного парламента Хуана Гуаидо временным президентом. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоНиколас МадуроРоссияСШАКолумбия
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