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РИА Новости

Кузнецова считает введение Дня отца в России важным

12:54 10.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова считает важным введение Дня отца в России для укрепления семейных ценностей.
День отца отмечается в третье воскресенье июня. В России этот день не является официальным. В 2018 году глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ) внесла в Госдуму проект закона, которым предлагается установить в России праздник - День отца, а отмечать его - в последнюю субботу октября. Нижняя палата документ отклонила, в комитете ГД по вопросам семьи, женщин и детей отметили, что подобные праздники устанавливаются президентом России.
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"У нас сегодня есть День ребенка, День защиты детей, мы его празднуем, День матери, День семьи, День верности и все традиционные праздники, которые отмечаются, в той или иной части связаны с семьей. Но вот Дня отца у нас как-то не случилось на федеральном уровне... Поэтому, я думаю, и здесь мы тоже найдем возможность и предмет для объединения наших усилий", - сообщила Кузнецова на пресс-конференции.
По ее словам, государство сегодня принимает целый спектр мер по поддержке семей - последние 20 лет достаточно интенсивно внедряются различного рода реформы, льготы, услуги и пособия. "Но государство говорит о семейных ценностях именно на этом языке - языке льгот, услуг и так далее", - сказала омбудсмен.
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"Недостаточность нашего диалога еще выражается в том, что религия говорит на духовном языке, но слышат этот язык только те, кто изначально уже настроен на эти религиозные ценности. Для кого церковь, вера, представители религии являются авторитетом", - пояснила она.
Кузнецова отметила, что поэтому очень важно, чтобы в этом вопросе возник крепкий и настоящий диалог.
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Помимо этого она добавила, что очень рада, что им удалось в план Десятилетия детства внести пункт уроков семейного счастья. "И в 2019 году ведомство, ответственное за это, министерство просвещения, должно разработать нам порядок и дать понять, как будет реализована эта задача", - уточнила она.
"Я очень хочу, чтобы все конфессии объединились в этом. Здесь задача объединения общества принципиально важна", - заключила уполномоченный.
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