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РИА Новости

Правительство обсудит вопрос повышения утильсбора на автомобили в России

12:53 10.09.2019 (обновлено: 12:54 10.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваТретье транспортное кольцо
Третье транспортное кольцо
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Третье транспортное кольцо. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Вопрос повышения утилизационного сбора на автомобили в России обсуждается в правительстве, сообщил журналистам представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.
Как написала во вторник газета "Коммерсант", Минпромторг подготовил и направил в правительство РФ предложения по повышению ставок утилизационного сбора на автомобили с 1 января 2020 года. По данным источников, индексация нужна для сохранения нагрузки на импорт автомобилей после сентябрьского снижения ввозных пошлин.
"Этот вопрос обсуждается в правительстве", - сказал Джус, комментируя публикацию "Коммерсанта".
Рабочие в цехе сборки автомобилей
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Министерство промышленности и торговли РФПравительство РФДмитрий КозакРоссияЭкономика
Популярные комментарии
потому что это таможенная пошлина №2. Первую никто не отменял.
10 сентября, 16:10
Сергей Т
1000000
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