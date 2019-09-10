Правительство обсудит вопрос повышения утильсбора на автомобили в России

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Вопрос повышения утилизационного сбора на автомобили в России обсуждается в правительстве, сообщил журналистам представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.
Как написала во вторник газета "Коммерсант", Минпромторг подготовил и направил в правительство РФ предложения по повышению ставок утилизационного сбора на автомобили с 1 января 2020 года. По данным источников, индексация нужна для сохранения нагрузки на импорт автомобилей после сентябрьского снижения ввозных пошлин.
"Этот вопрос обсуждается в правительстве", - сказал Джус, комментируя публикацию "Коммерсанта".