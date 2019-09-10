В Москве из банковской ячейки бизнесмена украли более 45 миллионов рублей

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Более 45 миллионов рублей украдено из банковской ячейки московского коммерсанта, который обнаружил пропажу спустя более чем полгода после того, как оставил деньги в учреждении, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"Девятого сентября в полицию поступило сообщение о краже из организации по адресу: улица Воронцовская, 27/35. Сотрудникам полиции коммерческий директор АО сообщил, что 19 декабря 2018 года поместил в ячейку данного банка 700 тысяч долларов США", — говорится в сообщении.

По словам потерпевшего, 9 сентября этого года он пришел в банк и не смог открыть ячейку ключами, после чего вызвал мастера. После вскрытия ячейки он обнаружил, что денег в ней нет.

В пресс-службе добавили, что в пересчете на рубли материальный ущерб составил 45,6 миллиона рублей.