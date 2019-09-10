Генерал ФСБ прокомментировал скандал с "агентом США" Смоленковым

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Госчиновник среднего и малого уровня может при желании обладать большей информацией, чем чиновник высшего звена, заявил РИА Новости бывший начальник ЦОС ФСБ РФ генерал-майор Александр Михайлов, комментируя информацию о том, что подозреваемый в работе на разведку США Олег Смоленков занимал должность референта аппарата правительства и имел статус действительного государственного советника Российской Федерации 3 класса.

"Если человека готовили спецслужбы и он поступил на службу в структуру госвласти, изначально планируя сбор важной политической информации, то последствия могут быть очень тяжелыми. "Маленький" чиновник может быть более информированным, чем "высокий начальник", - сказал Михайлов.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что спецслужбы США в рамках секретной операции, якобы проведенной в 2017 году, вывезли из РФ своего информатора, близкого к российским властям.

Как утверждает телеканал, информатор был "одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства". При этом президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно об этой истории.

Между тем в СМИ появилась информация, что речь идет об Олеге Смоленкове, якобы работавшем, в частности, в посольстве России в США и аппарате правительства России. Публиковались также данные, что Смоленков якобы работал в управлении делами президента России, но РИА Новости там опровергли эти сведения.