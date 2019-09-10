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РИА Новости
Война в Сирии

Турция обвинила США в затягивании формирования зоны безопасности в Сирии

12:48 10.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
АНКАРА, 10 сен – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил США в затягивании переговоров по созданию зоны безопасности на северо-востоке Сирии.
"C CША, после того, мы начали переговоры, был сделан первый шаг – создание координационного центра (по зоне безопасности)… Но вместе с тем мы высказали свое предупреждение, чтобы это не превратилось во второй Манбидж (где США не выполнили обязательства перед Анкарой по выводу курдских формирований). Потому что США из-за договоренностей, которые они имеют с террористами, не сдерживают слово. Мы видим, что они снова начали затягивать время", - сказал Чавушоглу журналистам.
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По его словам, "поведение, которое демонстрируют США, не удовлетворяет Анкару".
"Наши планы готовы. И если наше сотрудничество не принесет результата, мы войдем в эту зону сами, и как это было в Африне, зачистим ее и обеспечим стабильность", - добавил министр.
Ранее в Анкаре завершились турецко-американские переговоры по созданию безопасной зоны на севере Сирии. Как сообщило турецкое минобороны, Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии. Официальный Дамаск выступил категорически против этого соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно представляет собой вопиющее нападение на суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики и грубое нарушение принципов международного права и устава Организации Объединенных Наций.
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Война в СирииМевлют ЧавушоглуТурцияСирияСШАВ мире
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