Турция обвинила США в затягивании формирования зоны безопасности в Сирии

"C CША, после того, мы начали переговоры, был сделан первый шаг – создание координационного центра (по зоне безопасности)… Но вместе с тем мы высказали свое предупреждение, чтобы это не превратилось во второй Манбидж (где США не выполнили обязательства перед Анкарой по выводу курдских формирований). Потому что США из-за договоренностей, которые они имеют с террористами, не сдерживают слово. Мы видим, что они снова начали затягивать время", - сказал Чавушоглу журналистам.