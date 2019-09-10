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РИА Новости

У Кремля нет вопросов к работе контрразведки из-за публикации CNN

12:42 10.09.2019 (обновлено: 21:47 10.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В Кремле не имеют вопросов к работе контрразведки в связи с новым "шпионским скандалом" с США, с работой спецслужбы все в порядке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Все нормально с работой российской контрразведки", - сказал Песков.
Вид на Кремль
Вчера, 12:35РИА Новости
Должность Смоленкова в Кремле не предусматривала контактов с президентом
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что спецслужбы США в рамках секретной операции, якобы проведенной в 2017 году, вывезли из РФ своего информатора, близкого к российским властям.
Как утверждает телеканал, информатор был "одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства". При этом президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно об этой истории.
Между тем в СМИ появилась информация, что речь идет об Олеге Смоленкове, якобы работавшем, в частности, в посольстве России в США и аппарате правительства России. Публиковались также данные, что Смоленков якобы работал в управлении делами президента России, но РИА Новости там опровергли эти сведения.
Со дна постучали
Вчера, 17:29РИА Новости
Со дна постучали
20123147
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Олег СмоленковСкандал вокруг "агента США" СмоленковаМедиавойныДональд ТрампСлужба внешней разведки РФCNN (телеканал)Дмитрий ПесковМоскваРоссияСШАВ мире
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