У Кремля нет вопросов к работе контрразведки из-за публикации CNN

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В Кремле не имеют вопросов к работе контрразведки в связи с новым "шпионским скандалом" с США, с работой спецслужбы все в порядке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все нормально с работой российской контрразведки", - сказал Песков.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что спецслужбы США в рамках секретной операции, якобы проведенной в 2017 году, вывезли из РФ своего информатора, близкого к российским властям.

Как утверждает телеканал, информатор был "одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства". При этом президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно об этой истории.