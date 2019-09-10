Медики рассказали о состоянии детей после ДТП с автобусом в Чувашии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Амбулаторное лечение назначено всем 20 детям, которые находились в школьном автобусе, столкнувшимся с внедорожником в Чувашии, сообщает министерство здравоохранения республики.

Школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем в Яльчикском районе Чувашии днем в понедельник. По информации ГИБДД Чувашии, автомобиль Toyota Land Cruiser на участке, где обгон запрещен, пытался обогнать школьный автобус ПАЗ и столкнулся с ним. Автобус съехал в кювет, пострадали два ребенка и взрослый. Всего в автобусе было 22 человека, в том числе 20 детей. Региональный СК проводит доследственную проверку, чтобы установить, отвечали ли требованиям безопасности услуги по перевозке детей.

На месте происшествия работали четыре бригады скорой медицинской помощи. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.