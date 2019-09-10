Медики рассказали о состоянии детей после ДТП с автобусом в Чувашии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Амбулаторное лечение назначено всем 20 детям, которые находились в школьном автобусе, столкнувшимся с внедорожником в Чувашии, сообщает министерство здравоохранения республики.
Школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем в Яльчикском районе Чувашии днем в понедельник. По информации ГИБДД Чувашии, автомобиль Toyota Land Cruiser на участке, где обгон запрещен, пытался обогнать школьный автобус ПАЗ и столкнулся с ним. Автобус съехал в кювет, пострадали два ребенка и взрослый. Всего в автобусе было 22 человека, в том числе 20 детей. Региональный СК проводит доследственную проверку, чтобы установить, отвечали ли требованиям безопасности услуги по перевозке детей.
9 сентября, 16:31РИА НовостиВ Чувашии начали проверку после ДТП со школьным автобусом
На месте происшествия работали четыре бригады скорой медицинской помощи. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.
"По оперативной информации на 09.00 10 сентября, водитель автобуса в состоянии средней степени тяжести доставлен в Батыревскую центральную районную больницу. Двое детей были направлены в Республиканскую детскую клиническую больницу. По итогу осмотра им назначено амбулаторное лечение. После активного патронажа бригады врачей Яльчикской ЦРБ осмотрено 18 детей с целью исключения травм во время ДТП, всем им назначено амбулаторное лечение", - сообщает минздрав Чувашии.