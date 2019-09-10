Песков: пока рано говорить о новом этапе освобождения граждан РФ и Украины

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В Кремле считают, что говорить о сроках следующего обмена с Украиной рано, но понимание, что на него надо выходить, есть, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть понимание, что этот процесс нужно продолжать, тем более и в соответствии с минскими договоренностями. Вместе с этим, не будем забывать, что вот этому недавнему обмену предшествовала огромная подготовительная работа, весьма скрупулезная. Поэтому пока говорить о сроках следующего обмена было бы преждевременно, но понимание, что на это надо выходить, имеется", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли состояться еще один обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной.