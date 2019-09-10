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РИА Новости

Должность Смоленкова в Кремле не предусматривала контактов с президентом

12:35 10.09.2019 (обновлено: 21:47 10.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВид на Кремль
Вид на Кремль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Вид на Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Должность Олега Смоленкова в администрации Кремля не предусматривала контактов с президентом и участия в совещаниях с ним, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, эта должность не предусматривает вообще как таковых контактов с президентом", - сообщил Песков на вопрос о том, каким уровнем доступа к информации обладал Смоленков и бывал ли он на совещаниях с главой государства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 12:42РИА Новости
У Кремля нет вопросов к работе контрразведки из-за публикации CNN
На просьбу уточнить, был ли Смоленков советником помощника президента РФ Юрия Ушакова, представитель Кремля заявил: "Я дал вам ту информацию, которую мог вам дать".
"Естественно, всю информацию о работниках администрации президента представить просто невозможно", - добавил Песков.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что спецслужбы США в рамках секретной операции, якобы проведенной в 2017 году, вывезли из РФ своего информатора, близкого к российским властям.
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Со дна постучали
Как утверждает телеканал, информатор был "одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства". При этом президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно об этой истории.
Между тем в СМИ появилась информация, что речь идет об Олеге Смоленкове, якобы работавшем, в частности, в посольстве России в США и аппарате правительства России. Публиковались также данные, что Смоленков якобы работал в управлении делами президента России, но РИА Новости там опровергли эти сведения.
Официальным подтверждением, что речь идет о Смоленкове, РИА Новости не располагает.
Здание штаб-квартиры СВР в Москве
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Экс-сотрудник СВР прокомментировал публикации об "агенте США" Смоленкове
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Популярные комментарии
"Должность Олега Смоленкова в администрации Кремля не предусматривала контактов с президентом.." ... Так может и не надо было увольнять ? Работал себе человек на чужую страну , никому не мешал ... Зачем было увольнять ??))))
10 сентября, 13:04
Яннис Янаков
418524015
А зачем контактировать с президентом? Достаточно иметь доступ в закрытые помещения. Он имел. Расставил технику и до свидания. Кремлём кто занимается ФСБ или ФСО?
10 сентября, 12:37
Арсений Понфилекно
97505013
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