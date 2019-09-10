Должность Смоленкова в Кремле не предусматривала контактов с президентом

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Должность Олега Смоленкова в администрации Кремля не предусматривала контактов с президентом и участия в совещаниях с ним, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, эта должность не предусматривает вообще как таковых контактов с президентом", - сообщил Песков на вопрос о том, каким уровнем доступа к информации обладал Смоленков и бывал ли он на совещаниях с главой государства.

На просьбу уточнить, был ли Смоленков советником помощника президента РФ Юрия Ушакова, представитель Кремля заявил: "Я дал вам ту информацию, которую мог вам дать".

"Естественно, всю информацию о работниках администрации президента представить просто невозможно", - добавил Песков.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что спецслужбы США в рамках секретной операции, якобы проведенной в 2017 году, вывезли из РФ своего информатора, близкого к российским властям.

Как утверждает телеканал, информатор был "одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства". При этом президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно об этой истории.

Между тем в СМИ появилась информация, что речь идет об Олеге Смоленкове, якобы работавшем, в частности, в посольстве России в США и аппарате правительства России. Публиковались также данные, что Смоленков якобы работал в управлении делами президента России, но РИА Новости там опровергли эти сведения.