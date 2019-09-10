Суд ЕС отменил решение Еврокомиссии по Opal

БРЮССЕЛЬ, 10 сен — РИА Новости. Суд ЕС отменил решение Еврокомиссии об изменении режима использования газопровода Opal как принятое с нарушением принципа энергетической солидарности, сообщила во вторник пресс-служба судебной инстанции.

Из-за регуляторных ограничений Opal, принимающий газ из "Северного потока" в Германии, долгое время был загружен не полностью. В октябре 2016 года Еврокомиссия одобрила расширение доступа "Газпрома" к Opal. Исключительное право российского холдинга на использование 50% транзитных мощностей Opal (12,8 миллиарда кубометров) осталось в силе. Кроме того, ЕК разрешила "Газпрому" участвовать в аукционах еще на 40% транзитных мощностей Opal (около 10,2 миллиарда кубометров).

В декабре 2016 года правительство Польши и компания PGNiG подали жалобы в Европейский суд, заявив, что принятое ЕК решение противоречит принципу диверсификации поставок и создает угрозу их нарушения или прекращения.

"Суд отменяет решение комиссии об изменении режима эксплуатации газопровода Opal как принятое в нарушение принципа энергетической солидарности", — говорится в сообщении суда.