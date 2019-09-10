Экс-сотрудник СВР прокомментировал публикации об "агенте США" Смоленкове

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россиянина, которого СМИ называют американским шпионом, могли завербовать во время его работы в Вашингтоне, после чего он получил задание сделать карьеру в российской власти, не исключает сотрудник СВР в отставке, пожелавший остаться неназванным.

"Да, очень вероятно, что этот товарищ был завербован еще в США, стал так называемым "спящим" агентом - так называют тех, кто годами может ожидать задания, ведя обычный образ жизни", - заявил собеседник РИА Новости.

По его словам, еще в США этот человек мог получить задание от ЦРУ сделать карьеру в российских органах власти, чтобы получить доступ к важнейшей информации.

"И когда он это сделал, то его, как говорится, "активировали" - он стал активно на них работать", - пояснил отставной разведчик.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что спецслужбы США в рамках секретной операции, якобы проведенной в 2017 году, вывезли из РФ своего информатора, близкого к российским властям.

Как утверждает телеканал, информатор был "одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства". При этом президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно об этой истории.

Между тем в СМИ появилась информация, что речь идет об Олеге Смоленкове, якобы работавшем, в частности, в посольстве России в США и аппарате правительства России. Публиковались также данные, что Смоленков якобы работал в управлении делами президента России, но РИА Новости там опровергли эти сведения.