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РИА Новости

Экс-сотрудник СВР прокомментировал публикации об "агенте США" Смоленкове

12:26 10.09.2019 (обновлено: 21:46 10.09.2019)
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CC BY-SA 2.0 / Alex Saveliev / Some Moscow buildingsЗдание штаб-квартиры СВР в Москве
Здание штаб-квартиры СВР в Москве
CC BY-SA 2.0 / Alex Saveliev / Some Moscow buildings
Здание штаб-квартиры СВР в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россиянина, которого СМИ называют американским шпионом, могли завербовать во время его работы в Вашингтоне, после чего он получил задание сделать карьеру в российской власти, не исключает сотрудник СВР в отставке, пожелавший остаться неназванным.
"Да, очень вероятно, что этот товарищ был завербован еще в США, стал так называемым "спящим" агентом - так называют тех, кто годами может ожидать задания, ведя обычный образ жизни", - заявил собеседник РИА Новости.
Со дна постучали
Вчера, 17:29РИА Новости
Со дна постучали
По его словам, еще в США этот человек мог получить задание от ЦРУ сделать карьеру в российских органах власти, чтобы получить доступ к важнейшей информации.
"И когда он это сделал, то его, как говорится, "активировали" - он стал активно на них работать", - пояснил отставной разведчик.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что спецслужбы США в рамках секретной операции, якобы проведенной в 2017 году, вывезли из РФ своего информатора, близкого к российским властям.
Как утверждает телеканал, информатор был "одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства". При этом президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно об этой истории.
Между тем в СМИ появилась информация, что речь идет об Олеге Смоленкове, якобы работавшем, в частности, в посольстве России в США и аппарате правительства России. Публиковались также данные, что Смоленков якобы работал в управлении делами президента России, но РИА Новости там опровергли эти сведения.
Официальным подтверждением, что речь идет о Смоленкове, РИА Новости не располагает.
Флаг на здании посольства США в Большом Девятинском переулке в Москве
Вчера, 08:54Сказано в эфире
Эксперт: в сообщении об "эвакуации из РФ шпиона США" кое-что настораживаетАмериканские СМИ пишут об "эвакуации шпиона" из России, на это сообщение уже отреагировал президент США Дональд Трамп. В эфире радио Sputnik эксперт Игорь Николайчук поделился мнением о том, насколько все это похоже на правду.
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Олег СмоленковСкандал вокруг "агента США" СмоленковаМедиавойныДональд ТрампСлужба внешней разведки РФЦентральное разведывательное управлениеCNN (телеканал)МоскваРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Пока ловили навального за твиттеры, проморгали лису в курятнике. Интересно за чьи такие рукопожатия он достиг карьерного роста, с кем дружил, на рыбалку катался, с какими бизнесменами ручкался. с какими чиновниками в столовую ходил.
10 сентября, 12:40
ИРИван Русский
1810009
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