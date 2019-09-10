Минобороны назвало данные о нарушении Россией перемирия в Идлибе фейком

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Минобороны России опровергло сообщения Reuters о том, что российские боевые самолеты нанесли удар по зоне деэскалации Идлиб и таким образом нарушили перемирие.
"С началом действия 31 августа режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб, самолеты ВКС России и ВВС Сирии никаких боевых задач по поражению целей на земле не выполняют", - говорится в релизе.
Информация Reuters о том, что самолеты ВКС РФ нанесли удары по высоте Джабаль аль-Акрад, "является очередным фейком", отметили в Минобороны.