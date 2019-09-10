Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-10T12:22Z
https://ria.ru/20190910/1558521093.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155821/01/1558210108_0:269:2718:1798_1036x0_80_0_0_358d8bb2ccce1d5777022d2fe2e50e1f.jpg
РИА Новости

Депутат от "Слуги народа" оценил закон об импичменте президента Украины

12:22 10.09.2019
272
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Галина Янченко заявила, что закон о процедуре импичмента главы государства был принят без нарушений регламента рассмотрения законопроектов.
Верховная рада Украины во вторник приняла предложенный президентом закон о процедуре импичмента главы государства. При этом депутаты проголосовали за принятие документа в первом чтении, и после недолгого обсуждения закон был поставлен на голосование сразу в целом. По мнению оппозиции, голосование прошло с нарушениями, так как депутаты не смогли подать свои поправки к документу. Это дает основания оспорить этот документ в Конституционном суде.
"Мы рассматривали этот один законопроект, были выступления от фракций, были выступления от депутатов, была возможность поставить вопрос. Все было рассмотрено в рамках действующего регламента. Я хочу подчеркнуть, что регламент позволяет принимать закон за основу и в целом, если есть такая необходимость, например, нет вопросов к законопроекту... Если законопроект в принципе взвешенный и готовый к принятию, его можно принимать за основу и в целом", - сказала Янченко журналистам во вторник, трансляцию вел телеканал "112 Украина".
В принятом Радой законе говорится, что парламент может отстранить президента Украины в порядке импичмента исключительно в случае совершения им госизмены или иного преступления. Закон еще должен подписать глава государства.
Нестор Шуфрич
Вчера, 12:20РИА Новости
Закон об импичменте президента вводит народ в заблуждение, заявили в Раде
120001
Обсудить 0
Партия "Слуга народа"Верховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Нестор Шуфрич
Закон об импичменте президента вводит народ в заблуждение, заявили в Раде
РИА
Новости
Виктор Медведчук
Медведчук назвал закон об импичменте президента на Украине пиар-ходом
Московский Кремль
"Шпиона США" Олега Смоленкова уволили несколько лет назад, заявили в Кремле
Телеканал "112 Украина" подал иск на членов Нацсовета по ТВ
Лента
новостей
Нестор Шуфрич
На Украине оппозиция оценила принятие закона об импичменте президента
Депутат Рады прокомментировал принятие закона об импичменте президента
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков: пока рано говорить о новом этапе освобождения граждан РФ и Украины
Здание штаб-квартиры СВР в Москве
Экс-сотрудник СВР прокомментировал публикации об "агенте США" Смоленкове
Депутаты на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Оппозиция в Раде заявила о сворачивании властями с курса в ЕС и НАТО
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель рассказала о работе над проведением "нормандского" саммита
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве. 21 июля 2019
Порошенко вызвали еще на четыре допроса
Статуя Фемиды в суде
Суд в Харькове отменил решение о возвращение проспекту имени маршала Жукова
Здание Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянской площади в Москве
Генерал ФСБ прокомментировал скандал с "российским шпионом" Смоленковым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:21В Крыму пройдет повторное голосование на выборах в местные совет двух сел
11:21Жительнице Иркутской области предъявили обвинение в убийстве младенца
11:20В ОНФ предложили продавать вейпы и кальяны в закрытых витринах
11:19Эксперт оценил последствия заявления Нетаньяху по Иорданской долине
11:18Британские службы перехватили у берегов страны рекордное число мигрантов
11:18Юрий Дудь получил премию GQ "Человек года"
11:16Жителя Улан-Удэ оштрафовали за неповиновение полиции на стихийной акции
11:16В Госдуме поддержали проект о наказании экспертов за ложные заключения
11:14Москвичей предупредили о похолодании в выходные
11:14Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о незаконном обогащении
11:11В Новосибирске вынесли приговор по делу о падении шкафов на пятиклассниц
11:10Москвичи не могут бесконтактно оплатить проезд на некоторых станциях метро
11:09Иркутская область оказалась в конце экорейтинга из-за пожаров и паводков
11:09Голикова поручила регионам оценить роль НКО в сфере соцуслуг
11:08Избирком утвердил победу Бабушкина на выборах главы Астраханской области
11:06В Раде предложили обсудить политику Киева в отношении России
11:06Правительство поручило увеличить количество тем по ПДД в учебных предметах
11:04Минпромторг предложит субсидии для производителей детских автокресел
11:03Зеленский намерен распустить ЦИК Украины из-за предвзятой работы
11:00Опрос показал, сколько процентов россиян довольны своей работой
Лента новостейМолния