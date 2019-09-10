Депутат от "Слуги народа" оценил закон об импичменте президента Украины

КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Галина Янченко заявила, что закон о процедуре импичмента главы государства был принят без нарушений регламента рассмотрения законопроектов.
Верховная рада Украины во вторник приняла предложенный президентом закон о процедуре импичмента главы государства. При этом депутаты проголосовали за принятие документа в первом чтении, и после недолгого обсуждения закон был поставлен на голосование сразу в целом. По мнению оппозиции, голосование прошло с нарушениями, так как депутаты не смогли подать свои поправки к документу. Это дает основания оспорить этот документ в Конституционном суде.
"Мы рассматривали этот один законопроект, были выступления от фракций, были выступления от депутатов, была возможность поставить вопрос. Все было рассмотрено в рамках действующего регламента. Я хочу подчеркнуть, что регламент позволяет принимать закон за основу и в целом, если есть такая необходимость, например, нет вопросов к законопроекту... Если законопроект в принципе взвешенный и готовый к принятию, его можно принимать за основу и в целом", - сказала Янченко журналистам во вторник, трансляцию вел телеканал "112 Украина".
В принятом Радой законе говорится, что парламент может отстранить президента Украины в порядке импичмента исключительно в случае совершения им госизмены или иного преступления. Закон еще должен подписать глава государства.