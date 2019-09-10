Закон об импичменте президента вводит народ в заблуждение, заявили в Раде

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Принятый Верховной радой Украины во вторник закон о процедуре импичмента президента вводит народ в заблуждение, потому что не снимает неприкосновенности с главы государства, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич.

Парламент Украины на заседании во вторник принял президентский закон о процедуре импичмента главы государства. Такое решение поддержали 245 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Это инициатива вводит в заблуждение народ Украины. Почему? Потому что закон, который предложили, не снимает неприкосновенность с президента. Он только уточняет процедуру по снятию неприкосновенности с президента Украины. При этом народные депутаты разных фракций обращали внимание на то, что президент, еще будучи кандидатом, предлагал убрать касту неприкосновенных – а именно народных депутатов Украины, президента и судей – сделан один шаг в отношении народных депутатов, и то сомнительным довольно способом. И сегодня был предложен это закон", – заявил во вторник Шуфрич в кулуарах парламента. Трансляцию вел телеканал "112.Украина".

По словам политика, закон можно поддержать, но лучше было бы внести изменения в конституцию.

"В принципе его можно поддержать по принципу "маслом кашу не испортишь", потому что процедура импичмента четко выписана в 111 статье Конституции и фактически этот закон дословно повторяет ее. А вот 105 статья Конституции гарантирует президенту Украины неприкосновенность и, если говорить честно и выполнить то, что обещалось, то надо было бы в 105 статье Конституции, а не в отдельном законе, внести изменения и ликвидировать неприкосновенность президента", – отметил он.