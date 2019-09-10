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РИА Новости

Закон об импичменте президента вводит народ в заблуждение, заявили в Раде

12:20 10.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкНестор Шуфрич
Нестор Шуфрич
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Нестор Шуфрич. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Принятый Верховной радой Украины во вторник закон о процедуре импичмента президента вводит народ в заблуждение, потому что не снимает неприкосновенности с главы государства, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич.
Парламент Украины на заседании во вторник принял президентский закон о процедуре импичмента главы государства. Такое решение поддержали 245 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
"Это инициатива вводит в заблуждение народ Украины. Почему? Потому что закон, который предложили, не снимает неприкосновенность с президента. Он только уточняет процедуру по снятию неприкосновенности с президента Украины. При этом народные депутаты разных фракций обращали внимание на то, что президент, еще будучи кандидатом, предлагал убрать касту неприкосновенных – а именно народных депутатов Украины, президента и судей – сделан один шаг в отношении народных депутатов, и то сомнительным довольно способом. И сегодня был предложен это закон", – заявил во вторник Шуфрич в кулуарах парламента. Трансляцию вел телеканал "112.Украина".
По словам политика, закон можно поддержать, но лучше было бы внести изменения в конституцию.
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"В принципе его можно поддержать по принципу "маслом кашу не испортишь", потому что процедура импичмента четко выписана в 111 статье Конституции и фактически этот закон дословно повторяет ее. А вот 105 статья Конституции гарантирует президенту Украины неприкосновенность и, если говорить честно и выполнить то, что обещалось, то надо было бы в 105 статье Конституции, а не в отдельном законе, внести изменения и ликвидировать неприкосновенность президента", – отметил он.
Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что одним из первых законопроектов, который он внесет на посту главы государства, будет закон о процедуре импичмента. Рада приняла этот законопроект в первом чтении во вторник. Ряд оппозиционных фракций заявили, что парламент не может в этот же день принять документ в целом, так как депутаты имеют право подать поправки. Оппозиция считает, что нарушение процедуры принятия закона дает основания оспорить этот документ в Конституционном суде.
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