В Сургуте подросток угрожал родителям пневматическим пистолетом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 сен - РИА Новости. Подросток в Сургуте (ХМАО) угрожал родителям пневматическим пистолетом, не желая идти в школу, ученика поймали полицейские, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
"Сегодня утром в полицию Сургута поступило сообщение о конфликте между родителями и их 16-летним сыном. Подросток состоит на учете в ПНД (психоневрологическом диспансере – ред.), он не хотел идти в школу и угрожал родным пневматическим пистолетом", - сказал собеседник агентства.
По его словам, родителям удалось отобрать оружие, после чего школьник сбежал, но полицейским удалось его найти.
"В настоящее время идет проверка, выясняется, где подросток взял пистолет, кому он принадлежит", - добавил представитель УМВД.