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РИА Новости

В Сургуте подросток угрожал родителям пневматическим пистолетом

12:17 10.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 сен - РИА Новости. Подросток в Сургуте (ХМАО) угрожал родителям пневматическим пистолетом, не желая идти в школу, ученика поймали полицейские, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
"Сегодня утром в полицию Сургута поступило сообщение о конфликте между родителями и их 16-летним сыном. Подросток состоит на учете в ПНД (психоневрологическом диспансере – ред.), он не хотел идти в школу и угрожал родным пневматическим пистолетом", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, родителям удалось отобрать оружие, после чего школьник сбежал, но полицейским удалось его найти.
"В настоящее время идет проверка, выясняется, где подросток взял пистолет, кому он принадлежит", - добавил представитель УМВД.
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СургутХанты-МансийскПроисшествия
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