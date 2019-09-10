Китайская космическая станция будет открыта для других стран

"Наша космическая станция открытая. Мы приветствуем ее использование иностранными учеными. В этом нет никакой проблемы. Несмотря на то, что США раньше не допускали китайцев к использованию американской космической станции, мы полностью открыты", - Бай Чуньли.

В начале 2020-х годов Китай планирует собрать на орбите модульную космическую станцию. Запуск базового модуля "Тяньхэ" намечается в 2020 году, к 2023 году к нему присоединят лабораторные модули "Вэньтянь" и "Мэнтянь". Общая масса станции составит 60 тонн, срок службы – 10 лет. На ней будут работать экипажи из трех космонавтов.