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РИА Новости
Культура

Первой премьерой сезона в Гоголь-центре станет "Палачи" Серебренникова

12:10 10.09.2019
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© PIUКилилл Серебренников
Килилл Серебренников
© PIU
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Первой премьерой театра "Гоголь-центр" после летних каникул станет спектакль "Палачи" по пьесе Мартина МакДонаха, она состоится 12 сентября, рассказал на сборе труппы художественный руководитель театра Кирилл Серебренников.
Режиссер, художник, автор сценической версии "Палачей" – Серебренников. Его адаптация, созданная специально для "Гоголь-центра", позволила представить, что история из английского паба 60-х могла бы произойти и в подмосковном клубе. В новой версии у палачей появились русские имена, а криминальная обстановка вокруг появления в пивной загадочного незнакомца обросла узнаваемыми подробностями. Премьерные показы пройдут 12,13,14 и 15 сентября.
В январе режиссер Антон Федоров выпустит спектакль "Петровы в гриппе и вокруг него" по книге Алексея Сальникова, которая стала финалистом премий "Нос" и "Большая книга".
Весной состоится премьера спектакля "Жизнь человека" по философской драме Леонида Андреева, где судьбы отдельных людей связаны с судьбами человечества. Пять картин пьесы ("Рождение Человека и муки матери", "Любовь и бедность", "Бал у Человека", "Несчастье Человека" и "Смерть Человека") - пять этапов жизни с рождения и до смерти. Над постановкой работают режиссер Евгений Кулагин и его постоянный соавтор хореограф Иван Евстегнеев.
Также "Гоголь-центр" начинает работу над спектаклем по роману Максима Горького "Мать" и проекту по текстам культового австрийского писателя Петера Хандке, который будет осуществлен при поддержке австрийского культурного центра. Премьера намечена на середину 2020 года.
На Малой сцене Алексей Золотовицкий ставит спектакль по повести норвежского писателя Эрленда Лу "Тихие дни в Перемешках", в центре которой заведующий литературной частью Национального театра Брут Телеман, роль его исполнит Максим Виторган. Еще в планах Малой сцены – "Страх и ненависть в Москве" по культовому роману Хантера С. Томпсона "Страх и ненависть в Лас-Вегасе".
© PIUКирилл Серебренников
Кирилл Серебренников
© PIU
Кирилл Серебренников
Также театр представит новый авторский проект журналистки Катерины Гордеевой "Гоголь-тема". Это ток-шоу, где зрители – не массовка, а действующие лица, у каждого есть возможность подойти к микрофону и говорить - от своего имени.
Кроме того, театр проведет фестиваль "Одоевский FEST", посвященный писателю, музыканту, мистику и визионеру Владимиру Одоевскому, и примет участие в фестивале молодой драматурги "Любимовка". Будут отобраны три лучшие пьесы и отданы молодым режиссерам, которые создадут эскизы спектаклей в разных точках Гоголь-центра.
В конце октября в театре пройдет первая персональная выставка Пасмура Рачуйко, которая станет часть большого проекта Австрийского культурного форума в Москве.
В новом сезоне запланированы гастроли "Гоголь-центра" в Израиль, Корею, США, Германию, Францию, Бельгию и Японию.
Режиссёр Кирилл Серебренников
1 сентября, 14:07Культура
"Гоголь-центр" начинает гастроли в Израиле спектаклем "Мертвые души"
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КультураТеатрНовости культурыГоголь-центрКирилл Серебренников
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