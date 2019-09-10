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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

В Москве разбираются в причинах сбоя электронного голосования на выборах

12:04 10.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКомплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра
Комплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Департамент информационных технологий Москвы разбирается в причинах сбоя в системе электронного голосования на выборах в Мосгордуму, сообщил заместитель руководителя департамента Артем Костырко в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Ранее сообщалось, что утром в день выборов в работе электронной системы голосования на выборах в Мосгордуму возникли сбои, работу системы удалось восстановить спустя час. При этом, сбой не вызвал потери голосов избирателей. Отмечалось, что сбой был связан с системой шифрования.
Табличка на здании Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве.
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Как отметил Костырко, произошедший сбой не являлся штатной ошибкой, которая была бы отработана на тестированиях системы электронного голосования.
"Вышел из строя аппаратный модуль, который отвечает за шифрование специальным ключом. Мы с производителем до сих пор разбираемся, что произошло, потому что это не является штатной проблемой, не является зарегистрированной ранее ошибкой, то есть это некий новый сбой, который не регистрировал ранее даже сам производитель", - сказал Костырко.
Перед использованием на выборах, система для электронного голосования была несколько раз протестирована москвичами, а также IT-специалистами и хакерами, которым предоставили возможность взломать систему. По итогам четырех тестов система не была взломана. Последние тесты прошли успешно, без функциональных сбоев.
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Выборы в столичный парламент прошли в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. По всей столице открылось 3602 участков, 162 из них - в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве прошел эксперимент по проведению электронного голосования.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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