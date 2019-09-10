В Москве разбираются в причинах сбоя электронного голосования на выборах

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Департамент информационных технологий Москвы разбирается в причинах сбоя в системе электронного голосования на выборах в Мосгордуму, сообщил заместитель руководителя департамента Артем Костырко в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Ранее сообщалось, что утром в день выборов в работе электронной системы голосования на выборах в Мосгордуму возникли сбои, работу системы удалось восстановить спустя час. При этом, сбой не вызвал потери голосов избирателей. Отмечалось, что сбой был связан с системой шифрования.

Как отметил Костырко, произошедший сбой не являлся штатной ошибкой, которая была бы отработана на тестированиях системы электронного голосования.

"Вышел из строя аппаратный модуль, который отвечает за шифрование специальным ключом. Мы с производителем до сих пор разбираемся, что произошло, потому что это не является штатной проблемой, не является зарегистрированной ранее ошибкой, то есть это некий новый сбой, который не регистрировал ранее даже сам производитель", - сказал Костырко.

Перед использованием на выборах, система для электронного голосования была несколько раз протестирована москвичами, а также IT-специалистами и хакерами, которым предоставили возможность взломать систему. По итогам четырех тестов система не была взломана. Последние тесты прошли успешно, без функциональных сбоев.