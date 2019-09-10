Основатель Alibaba Джек Ма ушел в отставку

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Основатель компании Alibaba Джек Ма покидает пост председателя совета директоров, сообщает Основатель компании Alibaba Джек Ма покидает пост председателя совета директоров, сообщает Bloomberg

Как отмечает агентство, Ма решил уйти в день своего 55-летия. Его состояние на сегодняшний день составляет 41,8 миллиарда долларов.

Его место в совете директоров Alibaba Group займет генеральный директор компании Дэниел Чжан.

Джек Ма стал первым бизнесменом с материкового Китая, чье фото было опубликовано на обложке журнала Forbes. Он является самым богатым человеком в Китае и входит в списки богатейших людей планеты.