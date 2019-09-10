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РИА Новости

Основатель Alibaba Джек Ма ушел в отставку

12:02 10.09.2019 (обновлено: 12:29 10.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОснователь Alibaba Джек Ма на IV Восточном экономическом форуме
Основатель Alibaba Джек Ма на IV Восточном экономическом форуме
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Основатель компании Alibaba Джек Ма покидает пост председателя совета директоров, сообщает Bloomberg.
Как отмечает агентство, Ма решил уйти в день своего 55-летия. Его состояние на сегодняшний день составляет 41,8 миллиарда долларов.
Основатель компании Alibaba Group и известный китайский бизнесмен Джек Ма
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Его место в совете директоров Alibaba Group займет генеральный директор компании Дэниел Чжан.
Джек Ма стал первым бизнесменом с материкового Китая, чье фото было опубликовано на обложке журнала Forbes. Он является самым богатым человеком в Китае и входит в списки богатейших людей планеты.
Alibaba Group управляет несколькими структурами, в том числе интернет-магазином Aliexpress, кинокомпанией Alibaba Picture и сервисом облачных вычислений Alibaba Cloud Computing.
Штаб-квартира компании Alibaba в Ханчжоу, Китай. Архивное фото
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Alibaba и тысячи брендов. Приход китайцев изменит онлайн-торговлю в России
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