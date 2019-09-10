Депутат Рады прокомментировал принятие закона об импичменте президента

КИЕВ, 10 авг – РИА Новости. Грубое нарушение законодательства при принятии закона об импичменте президента Украины ведет к убийству парламентаризма и отмене этого закона, считает сопредседатель фракции в Верховной раде Украины "Европейская солидарность" Артур Герасимов.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что одним из первых законопроектов, который он внесет на посту главы государства, будет закон о процедуре импичмента. Рада приняла закон во вторник. Ряд оппозиционных фракций заявили, что парламент не может в один день принять документ как в первом чтении, так и в целом, так как депутаты имеют право подать поправки. Оппозиция считает, что нарушение процедуры принятия закона дает основания оспорить этот документ в Конституционном суде.

"Только что в нарушение, причем прямое, осознанное, потому что мы об этом предупредили, грубое нарушение законодательства голосуется закон. Это ведет к двум последствиям: первое и очень серьезное - это убийство парламентаризма, второе, и, возможно, в этом задумка – чтобы процедуры импичмента не было… такой способ принятия таких законов – это прямой путь к отмене закона", - сказал Герасимов журналистам в Раде. Трансляцию вел телеканал "Прямой".

Закон дает право Верховной раде устранить президента Украины с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления. В документе отмечается, что основанием для инициирования импичмента является письменное представление, которое подписали большинство депутатов от конституционного состава Рады, то есть 226 парламентариев. Их подписи не отзываются. Такое представление должно содержать обоснование для создания временной следственной комиссии, которая в дальнейшем проводит расследование и готовит предложения для Рады по обвинениям.

Глава государства, согласно документу, имеет право на не более пяти защитников. Президент должен быть приглашен на заседание по рассмотрению выводов комиссии. Кроме этого, Рада может заслушать свидетелей и экспертов.