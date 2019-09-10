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РИА Новости

В Греции гранаты и противотанковые средства пропали с армейской базы

11:55 10.09.2019
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© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкЗдание парламента Греции в Афинах
Здание парламента Греции в Афинах
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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Здание парламента Греции в Афинах. Архивное фото
АФИНЫ, 10 сен - РИА Новости. Генштаб военно-морских сил Греции сообщил о пропаже военных материалов с базы на острове Лерос, по данным СМИ, исчезли противотанковые средства, гранаты и боеприпасы.
Генштаб ВМС сообщил во вторник, что во время проверки 9 сентября в службе военно-морского технического оборудования на Леросе "были обнаружены расхождения между зарегистрированным и имеющимся военным материалом".
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Происшествием занимаются соответствующие военные и полицейские власти, начато предварительное расследование обстоятельств и причин происшествия, говорится в сообщении генштаба ВМС.
Издание Militaire.gr сообщает, что пропали две единицы противотанковых средств, гранаты и боеприпасы. В помещении, где хранились боеприпасы и противотанковое оружие, не было никаких признаков кражи со взломом, и это указывает на то, что, возможно, боеприпасы украли сотрудники базы. В расследовании участвует антитеррористическая служба.
Как пишет издание, это самый серьезный случай кражи военного имущества после кражи оружия в военной части на острове Кос в начале 2000-х годов.
В 2002 году из военной части на Косе украли три пулемета, 17 пистолетов 45-го калибра, три автомата G3. Тогда кражу оружия связали с террористической организацией "17 ноября".
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