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РИА Новости

Президент Китайской академии наук выступил против клонирования человека

11:50 10.09.2019
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© РИА Новости / Сергей ВенявскийУченый в лаборатории
Ученый в лаборатории
© РИА Новости / Сергей Венявский
Ученый в лаборатории. Архивное фото
ПЕКИН, 10 сен - РИА Новости. Китайская академия наук выступает решительно против клонирования генеративных клеток человека, заявила в интервью РИА Новости президент Китайской академии наук Бай Чуньли.
"У нас есть определенные исследования в области науки о мозге, но что касается недавнего случая в институте в Шэньчжэне, когда один из ученых провел редактирование ДНК новорожденным, мы со стороны Китайской академии наук сразу же выступили решительно против этого. Кроме того, я вместе с президентом Американской академии наук опубликовал в журнале Science редакционную статью, в которой (мы) высказались против клонирования генеративных клеток человека", - сказал Бай Чуньли.
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В ноябре прошлого года китайский ученый Хэ Цзянькуй шокировал мировую общественность заявлением о рождении младенцев, ДНК которых была модифицирована так, что их организм сможет противостоять заражению ВИЧ. Он подвергся серьезной критике как со стороны коллег-ученых, так и со стороны властей. Государственный комитет КНР по делам здравоохранения и планового деторождения сразу же инициировал расследование по этому поводу. Группа, ведущая расследование резонансного дела, сообщала, что действовал Хэ Цзянькуй самостоятельно на самостоятельно собранные деньги, а его эксперименты серьезно нарушают законы КНР, за что он понесет ответственность.
"Я считаю, что в науке есть консенсус относительно технологий клонирования, можно использовать технологии клонирования при редактировании генов болезней, но использование репродуктивной системы человека абсолютно недопустимо", - подчеркнул китайской ученый.
Президент КАН отметил, что Китай уже создал комитет по этике государственного уровня, добавив, что и в Китайской академии наук есть комитет по этике, который строго контролирует технологии клонирования.
"Это касается этических вопросов и возможных рисков. Существует целый набор инструментов мониторинга и контроля за этими вопросами", - добавил он.
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